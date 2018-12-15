Autobest 2019’da üç model birinci oldu!

“Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili” Autobest Ödülü: 31 Avrupa medyasından oluşan jüri tarafından verilen ödülü 2019 yılında Yeni Peugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen Berlingo kazandı. Aslında ödül PSA Grubu'na gitmiş oldu!

Autobest “Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili” Ödülü, 2001 yılından beri araç modellerini en iyi fiyat / performans / ekipman özelliklerine göre değerlendiriyor. Ödül alan otomobil 31 Avrupa ülkesinden 31 uzman gazetecinin oylarıyla 13 kritere göre değerlendirildi. Kriterler fiyat-kalite, tasarım, konfor, teknolojiler, hizmet kalitesi, dağıtım ağlarında yedek parçaların bulunması olarak belirlendi. Finale kalan 6 araç arasında yapılan karşılaştırmalı testlerden sonra, bu prestijli seçimin kazananı en fazla oyu alan model oldu.

PSA Grubu'nun Programlar ve Stratejiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Olivier Bourges “Bu ödül ekip çalışmalarını ödüllendiriyor ve müşterilerimize özgü en iyi teklifi sunmayı, markalarımızı farklılaştırmayı ve yatırımlarımızın verimliliğini ve özel kaynaklarımızı artırmayı hedefleyerek oluşturduğumuz Temel Model Stratejimizle yaptığımız geliştirme seçimlerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor” diyor.

Autobest’in kurucusu ve başkanı Dan Vardie bu ödülü şöyle yorumladı: “PSA Grubu’nun üçlüsü bu yeni platformdaki zaferini hak etti. Otomobil perspektifinden ve gereksinimleri için tasarlanan markanın değer önermesiyle uyumlu farklı kişilikleri sunabilen bir platform. İki uluslararası jüriyi araba ve LCV perspektiflerinden ikna eden ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda en çok satanlardan biri olacak bir platform. Tarihimizde ilk defa birden fazla kazananımız oluyor. Autobest jürisinin bu gövde tasarımını Avrupa’nın Alıma En Değer Otomobili olarak seçmesinden kişisel olarak mutluluk duyuyorum.”