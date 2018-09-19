Avrupa’da 8. sıradayız!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, 344.870 otomobil satışı rakamına ulaştı. 2018 Ağustos ayı satışlarına göre ise 26 bin 976 adet satışla 11. sırada yer aldı. Romanya ise geçen yıla göre yüzde 47.5'luk artışla 25 bin 546 adetlik satışla en yakın takipçimiz olurken Avrupa'da en çok yükseliş gösteren otomobil pazarı oldu!

ODD’nin açıkladığı Avrupa Otomobil Satışları raporlarına göre Avrupa’da toplam satışlar 11 milyon 181 bin 738 adet olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise durumlar bundan yüzde 5.9 daha kötü olarak 10 milyon 558 bin 511 adet olarak gerçekleşmişti.

Almanya Avrupa’da lider

Bu yılın Ağustos ayında sadece Almanya’da 316 bin 405 adet otomobil satışı gerçekleşmiş durumda. Geçen yıl ise bu rakam 253 bin 680 adetti. Almanya’ya en yakın olan diğer ülke ise 150 bin 390 adetlik ağustos ayı satışıyla Fransa.

Ocak’tan Ağustos ayına kadar olan sürede ise Almanya toplamda 2 milyon 473 bin 284 adetlik otomobil satışına imza atarken, 1 milyon 571 bin 986 adetle İngiltere hemen arkasında yer aldı. Fransa ise 1 milyon 513 bin 923 adetlik satışla hemen arkalarında yer aldı.

Ağustos ayında 11., Ocak’tan Ağustos ayına da 8. sıradayız…

Türkiye ise sıralamada, geçen yıla göre yerini kaybetti. Geçen yılın Ağustos ayına göre sırada 54 bin 890 adetlik satışla 6. sırada yer bulurken, bu yıl 26.976 adetlik satışla 11. sıraya geriledi. Ocak-Ağustos ayları arasında 2017 yılında 423.198 adetlik satışla yine 6. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 344.870 adetlik otomobil satışıyla 8. sırada yer aldı.

Romanya’nın yüzde 47.5’lik artışı!

21 milyon nüfusu olan Avrupa’nın doğusunda kalan Romanya’nın otomobil satışlarındaki yükselişi ise en çok dikkat çekenler arasında. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya %47,5, Litvanya %32,2 ve Macaristan %31,0 oranlarıyla yer aldı. 2018 Ağustos ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya %112,9, Polonya %64,3, Litvanya %58,5 oranlarıyla yer aldı.