Avrupa’dan Trump’a yanıt

Amerika Başkanı Donald Trump'ın yaptığı Avrupalı otomobillere gümrük vergisi gelebilir açıklamasından sonra Avrupa Birliği, "Kimseyle tartışıp durumu kızıştırmak istemiyoruz, bir seçeneğimiz olmayacak ama tepki göstereceğiz" dedi.

Trump’ın cuma günü yaptığı açıklamada Avrupalı otomotiv üreticilerini yüzde 20 gümrük vergisi alacağım diyerek tehdit etmesinin yankıları sürüyor. Trump, Avrupa’da üretip burada satmasınlar, Amerika’da çok satmak istiyorlarsa burada üretsinler durumunu resmen Avrupalı üreticilere diretiyor.

Fransız gazetesi La Monde’ye konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı sözcüsü Jyrki Katainen, “Eğer gümrük vergileri arttırılsa, farklı bir seçeneğimiz yok ama ciddi bir tepki göstereceğiz. Kimseyle kavga edip tansiyonu yükseltmek istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Trump, Avrupa’dan ithal edilen otomobiller ülke güvenliğini tehdit etmesiyle alakalı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sonuçlanması ise pek uzun sürmeyecek ancak Reuters bu süreyi Şubat 2019 olarak gösterdi. Amerika şuanda Avrupa’dan ithal edilen kamyonetlerden yüzde 25 vergi alırken otomobillerden yüzde 2.5 alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise Amerika’dan ithal edilen otomobillerde yüzde 10 gümrük vergisi alıyor.