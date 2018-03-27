Az yakıt, çok yol!

Son günlerdeki benzin zamlarından sonra ülkemizdeki benzin litre fiyatları 6 tl'yi buldu. 100 km'de 8 litre yakan bir otomobilin 1 km'deki yakıt tüketimi maliyeti ise 0.48 kuruş oldu. Az yakıtla daha fazla mesafe gidebilmeniz için yapmanız gerekenleri sıraladık!

Her otomobilin fabrika verilerini incelediğinizde tüketim değerleri günlük hayatta yakalayabileceğimiz değerlerin genellikle çok altında. Bunun sebebiyse fabrikalar bu tüketim testlerini yüzde 80 uzun yol, yüzde 20 trafik, araç içerisinde sadece tek kişi ve otomobilin rüzgara karşı direncini arttıracak hiç bir parça yok şeklinde tasarlıyorlar. Durum böyle olunca siz o düşük yakıt tüketim verili otomobili satın alıp İstanbul trafiğinde düşük değerleri yakalamaya çalışıyorsunuz, kesinlikle olmuyor…

Ancak aşağıdaki davranışları aracınızı kullanırken sergilerseniz belki trafik sorunu ortadan kalkmaz ama yakıt tüketim değerlerinizi düşürebilir.

1- Otomobilinizin motor bakımlarını zamanında ve eksiz yaptırarak bu tüketim değerlerini düşürmeye başlayabilirsiniz. Yakıtla karışan havanın emilimi ve yanma odalarındaki gazların dışarıya çıkışı ne kadar doğru olursa siz o kadar sorunsuz bir biçimde hareket eder, yakıtın her litresinden en fazla şekilde faydalanarak yolunuza devam edebiliriz.

2- Lastiklerinizin doğru basınçta olmasını sağlayın. Bunun sebebiyse önce sürüş güvenliği sonra da yakıt tüketimi. Yolda giderken bizi yere dört tane lastik bağlıyor. Eğer lastik basınç değerleri normalin üzerindeyse lastiğin ortası, altındaysa da lastiğin yanları yere daha fazla temas eder. Bundan dolayı sürtünme katsayısı iki farklı biçimde değişir. Ancak lastikte az ya da çok hava olduğunda da otomobiliniz bu lastikleri hareket adı altında döndürmekte zorlanır ve sizde daha fazla yakıt tüketmek zorunda kalırsınız.

3- Gaz pedalına basarken dikkatli olun. Az gaz tepkisiyle gidebileceğiniz mesafeyi çok fazla gaza basarak, fazla yakıt sarfiyatıyla geçmeyin. Bunun hem aracınıza hem de cebinize zararı çok ciddi oluyor. Özellikle şehir içindeki dur kalk trafikte aracınızı minimum gaz tepkisiyle ilerletmek her zaman daha ekonomik olur. Ek olarak aracınızı hızlandırırken birden tam olarak gaz pedalına basmaktan da kaçının. Yeni nesil otomobillerin hepsi gaz pedalına basma şiddetinize göre ihtiyaç duyulan yakıt miktarını motora göndermeye programlı.

4- Çok fazla ve gereksiz fren yapmaktan kaçının. Bunun yerine takip mesafenizi doğru ayarlayıp, hız limitlerine uyarak fren yapmak yerine ayağınızı gazdan çekin. Bu sayede gereksiz fren sonucunda yavaşlayacak ve tekrar hızlanmak için gaza basmanız gerekecek. Ayrıca yokuş aşağı inişlerde ayağınızı ne gaz ne de fren pedalının üzerinde tutmayın. Bunun yerine motor freni diye tabir edilen düşük vites yüksek motor devri seviyesinde ilerlemeniz hem tüketim hem de sürüş güvenliği açısından size fayda sağlayacaktır.

5- Yeni nesil otomobillerde verilen ekonomik sürüş önerilerini dikkate alın. Eğer otomobilinizde bu özellik yoksa, klima açıkken camınızı kapatın. 60 saniyeden fazla bir süre ışıkta bekleyecekseniz motorunuzu durdurabilirsiniz. Aracınız otomatik vitesliyse dur kalk trafikte, kırmızı ışıkta beklerken şanzımanı “N” yani boş vites pozisyonuna getirin. Düz vitesli otomobillerde de bunu yapmanızın yakıt tüketimine olmasa da size faydası olacaktır.