Baleno’da fırsat!

Suzuki'nin kompakt sınıfta yer alan modeli olan Baleno'da mayıs ayına özel kampanya başladı.

Baleno, Mayıs ayı kapsamında özel olarak devreye alınan kampanyalarla otomobil tutkunlarına sesleniyor. Geniş yaşam alanı, 320 litrelik bagaj hacmi, 100 km'de ortalama 4,6 litre yakıt tüketen 1,2 litrelik 90 HP gücündeki DualJet benzinli motoru ve sürekli değişken oranlı CVT otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkat çeken Baleno'nun zengin donanım listesi dikkat çekiyor.

Mayıs ayına özel kampanya kapsamında Suzuki Baleno modelleri, 15 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, %0 faizli kredi imkânıyla satın alınabilirken, dileyenler 40 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeyle %0,85 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.