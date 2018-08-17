Bayram tatiline gidecekler dikkat!

Bugünden itibaren başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapanlar yollara koyuldu bile. Eğer bu 9 günlük bayram tatiline kendi otomobilinizle gidecekseniz bu haberimizi okumadan hareket etmeyin!

Bugün mesai bitiminden itibaren başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için tatilciler son hazırlıklarını yaptılar hatta yola bile çıktılar. Bu hazırlıklar arasında özellikle otomobiliyle tatile gidecekleri ilgilendiren bu haberimize göz atmanızı öneririm. Yola çıkmadan önce yapmanız gereken bakım ve kontroller; Yedek lastiğiniz de dahil olmak üzere tüm lastiklerin kontrollerini gerçekleştirmek.

Aracın rot ve balans ayarlarının yapılması, ön düzenin kontrolünün gerçekleştirilmesi.

Yürüyen diye tabir edilen süspansiyonlar, süspansiyon bağlantıları ve yayların kontrol edilmesi.

Fren balataları, diskleri ve fren merkezleri kontrol edilmesi. Ayarlarının tekrar yapılması.

Motor ve şanzıman yağlarının hatta direksiyon hidroliğinin kontrol edilmesi.

Aracınızın periyodik bakım tarihi yaklaşmışsa, bakımınızı yaptırıp öyle yola çıkın!

LPG’li bir aracınız varsa gaz tertibatını tekrar kontrolden geçmesi ve ayarlarının yapılması iyi bir seçenek.

Akü ve şarj dinamosunun kontrolü.

Buji ve buji kablolarının yani ateşlemenin kontrolü.

Aracın tüm sigorta ve farların kontrolü gerekirse tekrardan ayarlarının yapılması. Genel olarak araç sahiplerinin uygulayacağı kontroller ise; Emniyet kemerlerinin tkoa ve kayış olmak üzere kontrollerinin yapılması.

Herhangi bir ihtimale karşı takviye kablosu ve taşınabilir lastik pompası bulundurmak size avantaj sağlayacaktır.

Aracın iç ve dış temizliği içerisinde uzun vakit geçirileceği için çok önemlidir.

İlk yardım çantanızın aracınızda olduğundan emin olun hatta yangın tüpü ve çekme halatınızı tekrar kontrol edin.