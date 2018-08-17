Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bayram tatiline gidecekler dikkat!

Bugünden itibaren başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapanlar yollara koyuldu bile. Eğer bu 9 günlük bayram tatiline kendi otomobilinizle gidecekseniz bu haberimizi okumadan hareket etmeyin!

Fatih TAN
android-time 13:45 17 Ağustos 2018
Haberler Otomotiv
Bayram tatiline gidecekler dikkat!
Bugünden itibaren başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapanlar yollara koyuldu bile. Eğer bu 9 günlük bayram tatiline kendi otomobilinizle gidecekseniz bu haberimizi okumadan hareket etmeyin!

Bugün mesai bitiminden itibaren başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için tatilciler son hazırlıklarını yaptılar hatta yola bile çıktılar. Bu hazırlıklar arasında özellikle otomobiliyle tatile gidecekleri ilgilendiren bu haberimize göz atmanızı öneririm.

shutterstock_406431103-kopya

Yola çıkmadan önce yapmanız gereken bakım ve kontroller;

  • Yedek lastiğiniz de dahil olmak üzere tüm lastiklerin kontrollerini gerçekleştirmek.
  • Aracın rot ve balans ayarlarının yapılması, ön düzenin kontrolünün gerçekleştirilmesi.
  • Yürüyen diye tabir edilen süspansiyonlar, süspansiyon bağlantıları ve yayların kontrol edilmesi.
  • Fren balataları, diskleri ve fren merkezleri kontrol edilmesi. Ayarlarının tekrar yapılması.
  • Motor ve şanzıman yağlarının hatta direksiyon hidroliğinin kontrol edilmesi.
  • Aracınızın periyodik bakım tarihi yaklaşmışsa, bakımınızı yaptırıp öyle yola çıkın!
  • LPG’li bir aracınız varsa gaz tertibatını tekrar kontrolden geçmesi ve ayarlarının yapılması iyi bir seçenek.
  • Akü ve şarj dinamosunun kontrolü.
  • Buji ve buji kablolarının yani ateşlemenin kontrolü.
  • Aracın tüm sigorta ve farların kontrolü gerekirse tekrardan ayarlarının yapılması.
shutterstock_635742551-kopya

Genel olarak araç sahiplerinin uygulayacağı kontroller ise;

  • Emniyet kemerlerinin tkoa ve kayış olmak üzere kontrollerinin yapılması.
  • Herhangi bir ihtimale karşı takviye kablosu ve taşınabilir lastik pompası bulundurmak size avantaj sağlayacaktır.
  • Aracın iç ve dış temizliği içerisinde uzun vakit geçirileceği için çok önemlidir.
  • İlk yardım çantanızın aracınızda olduğundan emin olun hatta yangın tüpü ve çekme halatınızı tekrar kontrol edin.
shutterstock_1008976759-kopya
Son güncelleme: android-time 13:5817.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar