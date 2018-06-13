Bayramda yola çıkacaklar dikkat!

Her ne kadar bir hafta sonu tatili kadar sürecek olsa da tatile kendi otomobiliyle çıkacak olan birileri vardır elbet... Biz de sizler için bayram tatili döneminde uzun yola çıkacak olan sürücüleri araç bakımı konusunda uyaralım istedik.

Ramazan Bayramı süresince kendi otomobilleriyle tatile çıkacak olan herkese birden fazla uyarımız bu haberimizde var. Araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebilirler.

Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar;

Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurulması.

Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.

Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.

Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmakta fayda var.

Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.

Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

Yola çıkmadan önce yapılması gereken bakım ve kontroller;

Dört lastiğin hatta yedek lastiğin durumu kontrol edilmesi.

Aracın ön düzen ayarları(rot-balans-kamber-kaster) doğru olsa bile tekrar yaptırılması, ön düzendeki parçaların tekrar kontrol edilmesi.

Yürüyen diye tabir edilen süspansiyonlar, süspansiyon bağlantıları ve yayların kontrol edilmesi.

Fren balataları, diskleri ve fren merkezleri kontrol edilmesi.

Motor ve şanzıman yağlarının kontrol edilmesi. Bakım dönemi geldiyse bakımlarının yapılmasında fayda var. Ayrıca aracın filtrelerinin de kontrol edilmesinin yararı var.

Araç LPG’li ise sistemin ayarları ve kontrolleri tekrar yapılmalı.

Aracın aküsü ölçülmesi ve aracın dinamosunun aküyü şarj edip etmediği gözden geçirilmesi.

Aracın ateşleme sistemi incelenmesi, buji, buji kabloları eski ise değiştirilmesinde fayda var. Bunlar, yakıt sarfiyatında ve çekişte önemli payı bulunan parçalardır.

Aracın tüm göstergeleri ve sigortaları gözden geçirilir.