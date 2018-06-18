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Belçika’da rekor kırdı!

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde rekor kırmaya devam ediyor. Süper GT sürücüsü ve LMP2 şampiyonu Bertrand Baguette, yol lastiklerile donatılmış olan standart üretim Type R ile 2 dakika 53,72 saniyelik tur zamanına imza atarak, Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırmayı başardı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:30 18 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Belçika’da rekor kırdı!
Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde rekor kırmaya devam ediyor. Süper GT sürücüsü ve LMP2 şampiyonu Bertrand Baguette, yol lastiklerile donatılmış olan standart üretim Type R ile 2 dakika 53,72 saniyelik tur zamanına imza atarak, Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırmayı başardı.

Civic Type R, Belçika’nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yeni bir rekor daha kırdı. Geçtiğimiz ay Magny-Cours GP pistinde rekor kıran otomobil, bu sefer de 2 dakika 53,72 saniye ile en iyi tur zamanına imza attı. Pilotajını, Nakajima Racing ile Süper GT serisinde Honda NSX-GT ile yarışan eski FIA WEC LMP2 Dünya Şampiyonu Bertrand Baguette'nin üstlendiği Honda Civic Type R elde ettiği bu dereceyle Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırdı.

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7 bin metre ile en uzun yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Spa-Francorchamps, çok hızlı düzlükleri ve yüksek hızda dönülen virajlarıyla en teknik pistler arasında yer alıyor.

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Son güncelleme: android-time 12:1718.06.2018
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