Bentley 100. yaşını kutluyor!

Bentley, 100. yılının şerefine tüm modelleri için özel bir Yüzüncü Yıl Spesifikasyonu sunuyor. Şirketin geçmişindeki ünlü modellerden ve olaylardan esinlenen Yüzüncü Yıl Spesifikasyonu, Ocak 2019 ile Aralık 2019 arasında İngiltere, Crewe’deki fabrikada üretilecek tüm Bentley’lerde bulunacak. Markanın en önemli modellerinden olan Betayga'da bu fabrikada üretiliyor ve 100. yıl özel donanım özelliklerine 590 bin Euro değerinde olan bu model de sahip olacak!

Yüzüncü yıl arması, özgün koltuk işlemesi, eşsiz kapı eşikleri ve diğer özel detaylarla yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak tanımlanan bu otomobiller gerçek birer koleksiyon parçası haline gelecek. 1919'da W.O. Bentley tarafından kurulan şirket basit bir prensip tarafından yönlendiriliyor: “Hızlı, iyi ve sınıfında bir numara olan bir otomobil” yaratmak.

Yüzüncü Yıl Spesifikasyonu, markanın ayrıntılara gösterdiği özeni ve üst düzey işçiliğini yansıtan bir dizi detaydan meydana geliyor. Centenary Gold rengindeki ön ve arka armalar, üzerindeki “1919-2019” tarihleriyle özel jant göbeği armalarıyla ve kapı eşikleriyle iyi bir uyum sergiliyor. Direksiyon arması, anahtarlık ve vites kolunda da aynı kutlama tasarımı yer alıyor. Özel yüzüncü yıl “hoş geldin” aydınlatmasının yolcuları karşıladığı bu özel modellerde, Centenary Gold koltuk başlığı logolarına ve Centenary Gold Kontrast Dikişe veya Çapraz Dikişe sahip özel sipariş koltuk işlemeleri sunuluyor.

1888'de doğan kurucu W.O. Bentley, bir mühendislik meraklısı olarak yetişti. Onu tanıyan insanlar için, W.O.'nun sonunda tüm ilgisini bir sürücü, bir mühendis ve bir beyefendi olarak kendi sıra dışı beklentilerini karşılayacak otomobiller üretmeye yöneltmesi hiç de şaşırtıcı değildi.

1919'da kurulan Bentley Motors, Eylül 1921'de ilk seri üretim modelini 1.050 sterlin karşılığında sahibi Noel van Raalte'ye gururla sundu. Otomobil, Bentley'in alamet-i farikası radyatör gövdesini ve Uçan “B” simgesini taşıyordu.

Bentley'in 1920'lerdeki modelleri, dönemin en karakteristik otomobillerinden bazıları haline geldi. W.O.'nun ayrıca yarış motorları geliştirmeye de merak sarmasıyla beraber otomobilleri Brooklands, Indianapolis ve Isle of Man yarışlarında ünlü zaferlere imza attı. Bentley Boys'un efsanevi başarıları Le Mans'ta beş zafer kazandırdı.

Sadece birkaç özel şirketin ulaşabildiği bu kilometre taşı, şirketin geçmişini ve bugün eriştiği küresel başarıyı kutlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Bentley aslında İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi olarak sektörde 100 yılı aşkın süredir yer alıyor. Marka Volkswagen grubunun çatısı altına 1998 yılında girdi.

O yıldan sonra VW Grubu’nun altyapısından olabildiğince faydalanmış olan marka günümüzde lüks otomobil anlayışına iyi bir örnek. Bentley’in en büyük ve önemli rakibi ise yine bir İngiliz olan Rolls-Royce… Ancak 1931’den 1998 yılına kadar Rolls-Royce çatısı altındaydı!

2016 yılına kadar spor ve lüks otomobil modelleri üreten Bentley, o yıla Bentayga modeliyle damga vurdu. Markanın ilk SUV modeli olan Betayga ülkemizde de satılıyor. Betayga’nın sıfır kilometre anahtar teslim satın alma fiyatı ise tam 590 bin euro.