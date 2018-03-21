Bentley’den akıllı navigasyon

Lüks otomobil üreticisi Bentley'in ilk SUV modeli olan Bentayga akıllı navigasyon sistemine kavuştu. Otomobil bu sistem sayesinde kullanıcısına girdiği rota boyunca en ekonomik sürüş detaylarını, pillerin enerjisiyle kaç km ve yolun ne kadarını tamamlayacağını basit ve eğlenceli bir şekilde gösteriyor.

Bentley Bentayga Hybird, kullanıcısına uydu destekli akıllı bir navigasyon sistemi sunuyor. Bu sistem siz hedefinizi girdiğinizde elektrik motorunu ve V6 benzinli motorunu en verimli ve ekonomik kombinasyonda çalıştırarak sizi hedefinize götürüyor.

Otomobil otomatik olarak doğru olan sürüş modunu belirliyor. Bu belirleme aşamasında pillerin şarj durumu ve yakıt deponuzun ne kadar dolu olduğu da var. Sistem piller yüzde sıfır şarja düşene kadar çalışıyor. Sıfırdan şarj etmek ise şebeke elektriğiyle toplamda 7.5 saatinizi alıyor. Evinize veya garajınıza kurulmuş olan bir endüstriyel şarj istasyonunuz varsa bu süre 2.5 saate kadar düşüyor.