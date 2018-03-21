Bentley’den akıllı navigasyon

Bentley Bentayga Hybird, kullanıcısına uydu destekli akıllı bir navigasyon sistemi sunuyor. Bu sistem siz hedefinizi girdiğinizde elektrik motorunu ve V6 benzinli motorunu en verimli ve ekonomik kombinasyonda çalıştırarak sizi hedefinize götürüyor.
Otomobil otomatik olarak doğru olan sürüş modunu belirliyor. Bu belirleme aşamasında pillerin şarj durumu ve yakıt deponuzun ne kadar dolu olduğu da var. Sistem piller yüzde sıfır şarja düşene kadar çalışıyor. Sıfırdan şarj etmek ise şebeke elektriğiyle toplamda 7.5 saatinizi alıyor. Evinize veya garajınıza kurulmuş olan bir endüstriyel şarj istasyonunuz varsa bu süre 2.5 saate kadar düşüyor.