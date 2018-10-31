Bentley’den elektrikli otomobil planı!

Bentley tam elektrikli otomobil üretim CO2 emisyon değerlerini marka olarak düşürüp, gelecek yıllardaki sınırları yakalamayı hedefliyor. Markanın elektrikli modelinin altyapısı ise aynı çatı altında bulundukları Volkswagen markasının Porsche ve Audi modellerinde kullandığı altyapı olacak.

Reuters ve Autonews haberine göre lüks otomobil üreticisi elektrik motorlu otomobil modeli üretmeyi planlıyor! Bentley, ürün gamında büyük motor hacimli ve bol silindirli modellere sahip. Bentayga’nın her ne kadar hibrit versiyonu satışa sunulmuş olsa da 6 litrelik W12, 4 litrelik V8 motorlu versiyonları da oldukça tercih ediliyor. Ayrıca Bentley’in en önemli modellerinden biri olan Mulsanne da 6.75 litrelik V8 motorla satın alınabiliyor.

Üretici her ne kadar hibrit motorlu alternatifleri oluşturmuş ve satıyor olsa da gelecek yıllarda daha da sıkılaşan emisyon değerlerine uyum sağlamak için markanın elektrik motorlu versiyonları da karşımıza çıkacak.

Bentley elektrikli modelleri için Volkswagen çatısı altında bulunan Porsche ve Audi’nin kullandığı Premium Platform Electric (PPE) altyapısını kullanacak. Bu platform 2021 yılında karşımıza çıkacak olan yeni nesil performans otomobillerinin ani hızlanma, yüksek son sürat ve çabuk şarj gibi en önemli ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda tasarlanmış.

PPE Audi ve Porsche’nin maliyetlerini de yaklaşık yüzde 30 değerinde azaltmış olacak! Bentley’in CEO’su Adrian Hailmark ise markanın stratejisinin gelecek yıllar içerisinde tamamen elektrikle çalışan otomobiller tarafına çevirmeyi planladıkları yönünde. “Elektrikli Bentley modelleri ne zaman ortaya çıkacak? Bu şu anda sadece karar aşamasında, hedefimiz kesinlikle 2025 gibi gözüküyor” açıklamasını Hallmark Reuters’a yaptı.

137 milyon Euro kayıp!

Üçüncü çeyrek sonunda marka 57 milyon euroluk kayıpta olduğunu açıkladı. Ayrıca dokuz ayın sonunda bu rakam 137 milyon euro olarak güncellendi. Bu kaybın en büyük sebebi ise üretimi arttırılan yeni Continental GT. VW Grubu’nun MSB platformu üzerine inşa edilen otomobilin üretimi biraz karmaşık. Özellikle arkadan itişli Porsche modelleri için geliştirilen bu altyapı Porsche’in çift kavramalı şanzımanıyla da adaptasyonda sorun yaşatıyor.