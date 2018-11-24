Benzin neden ucuzluyor?

Son bir ayda art arda gelen indirimlerle benzinin fiyatı 70 kuruştan fazla düştü. Peki ya benzinin fiyatı neden ucuzluyor? Dolar kurunun Papaz Brunson'ın serbest kalmasından sonra düşüşü etkin rol oynuyor. Piyasadaki petrol fiyatlarının düşük olması da akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor.

Benzin ve motorinin fiyatı art arda gelen indirimlerle ucuzluyor. Gelmesi beklenin son indirimle birlikte önümüzdeki pazartesi gecesinden itibaren İstanbul’da benzinin litresi 6.11 TL’ye motorinin litresi ise 6.07 TL’ye satılabilir. Eğer hükümet geçen ağustos ayında benzine ÖTV zammı yapmasaydı, şu an benzinin fiyatı İstanbul’da 5.61 TL, motorinin fiyatı ise yine İstanbul’da 5.62 TL civarında olabilirdi.

Peki ya benzin ve motorinin fiyatı son günlerde neden düşüyor?

1) DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR

Ağustos ayında başta ABD ile olan gerilimin ardından kur roketlemişti. 12 Ekim 2018 tarihinde rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından dolardaki hızlı gerileme petrolün Türkiye’ye daha ucuza gelmesine dolayısıyla benzin fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

2) PİYASADA PETROL FAZLALIĞI VAR

Benzinde litrede 70 kuruşun üzerinde olan indirimin en büyük sebebi benzin ithalatı yaptığımız ülkelerdeki petrol fazlalığı. Bunun da en temel sebebi ABD’deki petrol fazlalığı ve küresel petrol fiyatlarının yüksek üretimden ötürü düşük seviyede olması. ABD Başkanı Donald Trump düşük petrol fiyatları için hafta içinde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a teşekkür etmişti.

NOT: AVRUPA DİZELİ TERK EDİYOR

Tüm bunlarla birlikte özellikle Avrupa’daki dizel motorlu otomobil satışlarının ciddi oranlarda azalması ve motorinin çevreyi sanıldığından aksine daha fazla kirletmesi motorine olan ilgiyi de azaltıyor. Ayrıca özellikle Avrupa’da bazı ülkeler, eski teknolojiye sahip olan dizel motorlu araçların çevreyi daha fazla kirletmesinden dolayı kullanım yasağına kadar uzanan önlemler alıyorlar ve bu durumların da petrol borsasına özellikle motorin fiyatının artışı bazında etki ediyor.

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