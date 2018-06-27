Beşinci nesil Opel Combo

Eylül 2018'deki tanıtımının ardından piyasaya sunulması beklenen Combo, sahip olduğu yeni nesil teknolojileri ve kullanışlılığıyla rakiplerinden ayrılacağa benziyor.

Dünya prömiyerinin 19 Eylül 2018'de Hannover'da yapılmasının ardından Avrupa'da pazara sunulacak yeni Combo'nun 4.40 metrelik kısa versiyonu ve 4.75 metrelik uzun versiyonu bulunacak. Her iki modelde de çift sıralı koltuk seçeneği bulunacak. Araç, 4.4 m3'lük taşıma alanı, 1.000 kg'lık taşıma kapasitesi ve 3.440 mm'lik taşıma uzunluğuyla sınıfının en iddialıları arasında yer alacak.

Yeni Combo'nun yükleme konusundaki bir diğer avantajı ise 557 mm yüksekliğindeki yükleme eşiği. Ticaretle uğraşan çoğu kişi için kritik önem taşıyan Euro paletler de rahatlıkla araca yükleme yapılabilecek. Kısa versiyon Combo dahi iki paleti rahatlıkla taşıma kapasitesine sahip.

Opsiyonel olarak alınabilen açılır tavan sayesinde tahta levhalar gibi çok uzun yükler de kolaylıkla taşınabiliyor. Motor çalıştırıldığında aracın aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol eden sensör yeni Combo ile segmentinde tek bir yeni özellik olarak sunulacak. Sürücü arzu ederse bir tuşa basarak yük durumunu manuel olarak da kontrol edebilecek. Sistem, yük sınırının yüzde 80'ine ulaşıldıysa beyaz ışıkla sürücüyü uyarıyor. Yük sınırı aşıldığında ise uyarı ışığı turuncuya dönüyor.

Aracın sahip olduğu teknolojilere bakarsak Yeni Combo sürüşü, manevra yapması, yük ya da kişileri taşımayı kolaylaştıran 19 adete varan sürüş destek ve konfor özelliğine sahip. Bu özellikler arasında öne çıkan opsiyonel olarak sunulan sürekli çalışan geri görüş kamerası, dijital bir dikiz aynası gibi çalışıyor. Hafif ticari araç kullananlar, özellikle araç tam yüklü iken dikiz aynasından faydalanmanın zorluğunu bilirler. Bu gibi durumlarda aracı yan aynalardan faydalanarak sürmek gerekir. Yeni Opel Combo'da ise 8 inçlik bilgi-eğlence ekranından sürekli olarak aracın arka tarafında kalan alan gösteriliyor. Geri viteste ise yönlendirme çizgileri çıkarak manevra desteği veriyor. Ayrıca yolcu tarafındaki yan aynada da bir kamera mevcut. Bu kamera sayesinde Combo'da kör nokta bulunmuyor.

Çalışma alanları çamur, kum ya da kar içinde olan profesyoneller önden çekişli Combo'larını Opel müşterilerinin Grandland X'ten tanıdığı IntelliGrip antipatinaj sistemi ve “iş alanı” ayarları ile alabilecekler. Bu ayarlarda yeni Combo 30 mm daha yükseliyor ve daha geniş lastik boyutlarına kavuşuyor. Opel'in yeni hafif ticarisinde sunulacak diğer güvenlik özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

Otomatik Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi

Opel Eye Ön Kamera Sistemi

Otomatik Cruise Control

Akıllı Hız Adaptasyonu

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi