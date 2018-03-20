Beyaz hâlâ lider!

BASF Otomotiv Boyaları 2017 Renk Raporu yayınlandı. Rapora göre beyaz, dünyada ilk sırada yer almaya devam ediyor. Ayrıca SUV pazarı artış gösteriyor ve bu segmentte renk çeşitliliği oldukça fazla, segmentler arasında en fazla çeşitliliğe sahip renkler ise mavi ve gri.

BASF Boya Bölümü, otomotiv renklerinin global dağılımını analiz eden “BASF Otomotiv OEM Boyaları Renk Raporu 2017”yi yayınladı. Toplanan veriler otomotivin geleceğini şekillendirecek renk konseptleri sunarken, Renk Raporu ise günümüzdeki pazar durumuyla ilgileniyor ve bu nedenle önceki yılın verilerini içeriyor. 2017 raporuna göre dünya genelinde, “beyaz” renk tüm segmentlerde güçlü pozisyonunu korurken, neredeyse yüzde 40’lık pazar payı ile hala bir numarada yer alıyor. Siyah, gri ve gümüş ile birlikte akromatik renkler öne çıkan renkler olmaya devam ediyor.

Kromatik renkler söz konusu olduğunda, mavi ve kırmızı neredeyse eşit paya sahipken, bunları kahverengi takip ediyor. Otomobil segmentleriyle ilgili global inceleme, otomobil ne kadar küçükse rengin o kadar canlı olduğunu gösteriyor.

Yüzlerce rengin bulunduğu pazarda, benzersiz efektlere yönelik geniş seçenekler mevcut. Öte yandan boyanın işlevleri de giderek daha fazla role sahip oluyor. Bu kapsamda entegre sıcaklık yönetimine sahip boyalar, geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojilerini güçlendiriyor. Otomobil yüzeyinin ısınmasını ve böylece iç bölümün ısınmasını en aza indirdiklerinden, havalandırmada sağlanan tasarruf yakıt tüketiminin azalmasına veya elektrikli araçlarda menzilin artmasına imkan sağlıyor.

2017 Avrupa Renk Raporu’nda yer alan rakamlar, akromatik renklerin hala en popüler renkler olduğunu gösteriyor. Tüm otomobillerin yaklaşık yüzde 78’i, trendin devam ettiğini göstererek geçtiğimiz yıl beyaz, siyah, gri veya gümüş renge boyanmış. Akromatik renkler arasında grinin oranı yüzde 19’a yükselmiş durumda. Gri artık siyah renk ile aynı popülerliğe sahip. Gri tonlarındaki artan çeşitlilik, bu renging payında artış olmasını sağladı. 100’den fazla çeşide sahip olan gri, mavinin ardından en fazla tona sahip renk.