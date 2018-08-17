Bir bilen bir bilmeyen 1. bölüm: Mitsubishi Eclipse Cross

Herkesin aklındaki sorular aynı... Ne kadar yakar? Bagajı büyük mü? Alınır mı? Satılır mı?.. Bu soruların cevaplarını bundan böyle 'Bir bilen bir bilmeyen'de yanıtlamaya çalışacağız. Sozcu.com.tr ekonomi servisinden Barış Özkan soracak, otomotiv editörümüz Fatih Tan yanıtlayacak. 'Bir bilen bir bilmeyen'in ilk konuğu Mitsubishi Eclipse Cross...

Sozcu.com.tr olarak bugün itibariyle sizlere güncel otomobil modelleriyle alakalı bilgiler vereceğimiz videomuzu yayına aldık. İlk konuğumuz ise Mitsubishi markasının en yeni üyesi olan Eclipse Cross oldu.

Mitsubishi Eclipse Cross gelişmekte olan SUV segmentinde markayı temsil eden en yeni model olarak öne çıkıyor. Alıştığımız SUV modellerinin tasarımından farklı bir tasarıma sahip olan otomobilin, yol dışı performansı da markanın genlerinden gelen tecrübeyi taşıyor. Eclipse’nin geniş iç mekanını, tutumlu ve performanslı motorunu, en yeni teknolojilerini sizlere en yalın dil ile bu video içerisinde anlatmaya çalıştık.

Umarız beğenirsiniz, iyi seyirler…

Yönetmen : Ömer Uluhan

Kamera : Kubilay Altuğ

Kurgu : Korhan Topçuoğlu