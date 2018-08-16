Bir yazılım yeter!

Volvo Cars, daha dinamik bir sürüş sunmak için Polestar tarafından üretilen bir yazılım geliştirmesi piyasaya sürdü. Bu yazılım, dört çekişli (AWD) otomobillerde, tork dağılımını arka tekerlere doğru artıracak.

Volvo Cars'ın yeni elektrik performans markası Polestar tarafından geliştirilen optimizasyon yazılımı, arka tekerleklere dağıtılan tork miktarını ve tork frekansını artırıyor, artırılmış bir dönüşle gelişmiş bir direksiyon hakimiyeti sağlıyor. Dönüşlerde daha iyi bir kontrol ve tutunma sunarken, yana kaçma durumunda yol tutuşunu artırıyor, böylelikle daha iyi bir sürüşü mümkün kılıyor.

Volvo Cars Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, “Biz her zaman Volvo otomobillerin sürüş deneyimini artırmak için ince ayar yapıyoruz, bu geliştirme, dört teker çekişli otomobillerde sürüşü daha kolay ve daha dinamik hale getirecek” dedi.

AWD (all-wheel drive) optimizasyonu, Dinamik sürüş modu seçildiğinde ya da Elektronic Stability Control özelliği devre dışı bırakıldığında kolaylıkla devreye giriyor. Yeni arka tekerlek tork dağıtım özelliği, en son Polestar yazılım geliştirmesine bir diğer optimizasyon alanı daha ekliyor. Mevcut beş alan arasında, daha keskin gaz verme özelliği, daha hızlı gaz kesme özelliği, daha çabuk vites geçişleri, optimize edilmiş vites değişim noktalarıyla dönüşlerde vites tutuşları ve aynı zamanda artırılmış motor gücü yer alıyor

Polestar AWD optimizasyonu, Ağustos 2018'den itibaren Volvo 90 serisi, 60 serisi ve XC40 modellerinin, benzinli ve dizel seçenekleri için mevcut olacak.