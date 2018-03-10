Birlikten kuvvet doğar

Amerika merkezli otomotiv platformu Motor Trend'in haberine göre, Audi ve Porsche VW Grubu'nda yer alan premium markalar için yeni bir elektrikli otomobil alt yapısı geliştiriyorlar.

Audi ve Porsche, hazırda olan ve gelecekte üretilecek olan elektrikli modelleri için yeni bir alt yapı geliştiriyorlar. Bu altyapının adı PPE EV diye geçiyor. Platform üretildikten sonra Porsche Mission E ve Audi e-Tron Quattro modellerinde kullanılacak. PPE EV altyapısı MLB platformunun biraz daha gelişmiş ve yeniden yapılanmış hali. BU platform VW Grubu’nun SUV modellerinde kullanılan platform.

PPE, MEB ve J1 diye adlandırılan altyapılardan bazı bileşen ve teknoloji modülleri kullanacak ve VW Grubu’ndaki yüksek performanslı araçlar içinde bu altyapı güncellenecek.

VW Grubu’nun 2020 yılında yollarda olmasını planladığı ID Family modelleri ve şimdide Audi ile Porsche’nin birlikte elektrikli otomobil altyapısı geliştirmesi sektörün elektrik gücüne ne kadar önem verdiğini bir kez daha karşımıza çıkarttı. Her marka yeni elektrikli modellerini tanıtıyor ve mevcut modellerine elektrik gücünü katıyor. VW Grubu’nun 2025 yılına kadar 15 adetin üzerinde elektrik motorlu otomobil geliştireceğini ve bu platformun da bu modellerde bir şekilde kullanılacağı sonucunu buradan çıkartmak yanlış olmaz!