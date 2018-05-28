‘Birlikten kuvvet doğar’ çağrısı!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından desteklenen, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 9. Aftermarket Konferansı 25 Mayıs 2018 Cuma günü The Green Park Pendik Hotel’de gerçekleştirildi.

Sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katıldığı konferansta, OSS Derneği Başkanı Rıza Şahin sektöre ortak payda ve değer üretme çağrısı yaptı.

ŞAHİN: Aftermarket 4.0 Yol Haritasını Hazırlamalıyız

“Sektörün önünde tüm yolların değişime çıktığının altını çizen Şahin; “Ancak bu meşakkatli yolda hiçbir engele takılmadan yürümek için değişime önce kendi içimizden başlamamız gerekiyor. Otomotiv endüstrisinin tüm STK'ları güç birliği yaparak sektörümüzü geleceğe el birliğiyle hazırlamalıyız. Değer zincirinin her halkasını sil baştan tanımlamalı, büyük resmi yeniden şekillendirmeliyiz. Satış sonrasında da yeni sanayi devriminin uzağında kalmayıp, dünyaya emsal teşkil edecek Aftermarket 4.0 yol haritamızı hazırlamalıyız.” açıklamalarında bulundu.

Bu yolda “Milli Araç” projesinin önemine değinen Şahin; “OSS olarak ‘milli araç projesinin önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve süreci yakından takip ediyoruz. Üretim ve pazarlama konularının yanında, satış sonrası ürün ve hizmet süreçlerinin de son derece önemli olduğunu unutmamalıyız. Buradan tüm sektör STK'larına çağrıda bulunmak istiyoruz. Bizler OSS olarak gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye'nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızdan aldığımız güçle bu projede görev almaya hazırız. Gelin deneyimlerimizi, güçlerimizi birleştirip hep birlikte otomotiv sektörümüzün tarihinde yeni bir sayfa açalım. Bu fırsatı kaçırmayalım.” sözleri ile sektörü birleşmeye çağırdı.

OSS'nin düzenlediği panele ilgi yüksekti!

9. Aftermarket Konferansı öğleden sonra OSS'nin davetlisi konuşmacıların sunumu ile devam etti. “Global Pazarlarda Aftermarket Dağıtım ve Network Sistemi” konusunda Temot Başkan ve CEO'su Fotios Katsardis ve Nexus Kurucu Ortağı ve CEO'su Gael Escribe'nin sunumlarının ardından üretici, dağıtıcı, perakendeci ve servis perspektifinden otomotiv satış sonrası pazarının mevcut durumunun, beklentilerinin ve planlarının tartışıldığı panel düzenlendi.

Rapro CEO'su Patrizio Ragusin'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları MAPA'dan Yeşim Keser, Martaş'tan Ziya Özalp, Akyol Otomotiv'den Orkun Baykal ve Autoking firmasından Ayhan Dayoğlu idi. TAYSAD ve OSS'nin işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak başarıyla düzenlenen konferans sektör adına yeniliklerin konuşulduğu, dünyadaki gelişmelerin görüşüldüğü ve Türkiye otomotiv satış sonrası sektörünün bir araya geldiği önemli bir organizasyon oldu.