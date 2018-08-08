BMW 324 bin aracını geri çağırıyor!

Yangın şüphesinden dolayı Güney Kore'deki otomobillerini geri çağıran marka, Avrupa'da satılan dizel motorlu 324 bin aracını da geri çağırma kararı aldı!

Almanya’nın en önemli yayınlarından olan Frankfurter Allgemeine Zeitung BMW’nin, egzoz gazı geri emilim modülünden kaynaklı ortaya çıkan motor yangını bu yıl Güney Kore’deki 106 bin BMW marka otomobilin geri çağrılmasına sebep olmuştu. Marka bu konuyla alakalı özrünün bu hafta başlarında yayınlamıştı.

Şunda ise BMW, 96 bin 300’ü Almanya’da olan otomobillerini hatalı olan modülü değiştirmek için geri çağırıyor. Konuyla alakalı markadan herhangi bir yorum henüz gelmedi. Geriye kalan BMW modellerinin ise Avrupa’nın diğer ülkelerinden geri çağrılma durumu var. Ayrıca 324 bin araçtan Türkiye’de de satılanlar olabilir. Markanın odaklandığı model ise F10 kodlu 520d modeli.