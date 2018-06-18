BMW 8 Serisi’ne özel ‘bulut’ !

Uzun bir bekleme döneminin ardından ortaya çıkan 8 Serisi Coupe, markanın teknoloji anlamında da ulaşabildiği son noktayı nitelendiriyor. 8 Serisi Coupe en yeni nesil ConnectedDrive teknolojisine sahip, mesela otomobil bedava wi-fi bulduğunda araç yazılımı güncellemesini kendi bulutuna kaydediyor sonra bu güncellemeyi yüklüyor!

Şık ve etkileyici tasarımının altında yatan iki önemli motoru sayesinde 8 Serisi Coupe, ezeli rakibi olan Mercedes-Benz’in S Coupe’sinden ayrılacağa benziyor. Bu ayrışmanın en önemli durumlarından biri ise yeni nesil ConnectedDrive teknolojisi…

Eğer NFC(Kredi kartlarındaki temassız işlemi yapmamızı sağlayan çip) çipe sahip olan bir akıllı telefonunuz varsa ve 8 Serisi Coupe’ye sahipseniz, otomobilinize erişiminiz anahtarsız da gerçekleşebiliyor. Kapıyı açıp içeriye gireceğiniz zaman telefonunu kapıya göstermeniz önceden tanımlanmış olan sinyal sayesinde işinizi kolaylaştırıyor. Ekstra olarak hali hazırda birden fazla otomobilde gördüğümüz kablosuz şarj özelliği de 8 Serisi’nde mevcut. Sizde bu özelliğin ConnectedDrive’ın en önemli özelliği olmadığını fark etmişsinizdir, evet değil!

8 Serisi için BMW, kesintisiz bir bulut güncelleme sistemi geliştirdi. Yeni bir uygulama çıktığında nasıl ki wi-fi üzerinden bu uygulamayı telefonumuza indirebiliyor, 8 Serisi de bunu tam olarak kendi başına yapabiliyor. Akıllı telefona bağlanan otomobil, yeni yazılımın indirme önceki işlemini kendi başına gerçekleştiriyor yani durumu buluta kaydediyor ve sonrasında wifi kesindiğinde 20 dakika gibi bir sürede geri kalan işlemi tamamlıyor.

BMW Grubu Dijital Hizmetler yöneticisi Dieter May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, markanın bulut sistemiyle alakalı çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Son olarak May, “Bu strateji üzerine çalışmaya devam ediyoruz, hangi yazılım ve programın bulut teknolojisiyle güncellenebileceği ve bu işlemin nasıl olacağı bizim için çok önemli özellikle lokal olan (ev ya da iş yeri) ağlarımı bu iş için daha uygun ya da araç içine konulacak olan bir sim kart mı, çalışıyoruz” dedi.