BMW elektrikli otomobil üretimini erteledi!

Bavyeralı üretici elektrikli otomobil üretimini, üretim maliyetlerindeki yükseklik sebebiyle kârlı görmeyerek 2020 yılına kadar ertelediğini açıkladı! Bu durumun en garip olan yanı ise dün yapılan yıllık değerlendirme toplantısında konuyla alakalı açıklamanın olmaması!

Reuters’ın haberine göre BMW, elektrikli otomobil seri üretimini 2020 yılına kadar erteledi. Harald Krueger’ın açıklamasına göre şuanda 4. jenerasyon elektrikli otomobil teknolojisi kullanılıyor ve bu teknolojiye sahip olan otomobilleri üretmek, üretim hacmine göre kârlı olarak gözükmüyor.

Krueger, “5. jenerasyon teknolojiye sahip olan elektrikli otomobillerin maliyet açısından daha rekabetçi bir imkanı bize tanıyacağını düşünüyoruz.” dedi ve “Dördüncü jenerasyon teknolojili elektrikli otomobilleri yüksek hacimlerde üretmek istemiyoruz.” diye ekledi. Krueger’in belirttiğine göre 4. ve 5. jenerasyon arasındaki maliyet farkı iki haneli rakamlara ulaşıyor. “Bu segmentteki yarışı kazanmak için maliyet açısından avantajlı olmak zorundasınız eğer böyle bir avantajınız yoksa yüksek hacme ulaşmanız anlamsız.” diye sözünü bitirdi.

Elektrikli otomobil savaşlarına farklı bir bakış açısı ve yaklaşım getiren bu durum ilerleyen zamanlarda diğer premium markalar tarafından da kabul gören bir kavram olacak mı belirsiz, ancak bu konuyla alakalı tartışmaların olacağı kesin gibi duruyor. Anlaşıldığı gibi şuanda kullanılan elektrikli otomobillerin teknolojik olarak varlığı eskimiş olarak, BMW tarafından kabul ediliyor.