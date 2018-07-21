Almanların hamlesi Amerika’yı vurdu!

Bugüne kadar Çin'de yatırım yapan yabancı yatırımcıların hiç biri üretim tesisini kendi kontrolü altında kurup yönetemiyordu. Çin Ticaret kanunlarına göre bu hak yabancı üreticiye verilmiyordu ki verilse bile genişleme gibi yeni bir adım atılmak istendiğinde yönetimden tekrar izin alınması ve bürokratik bir yola girmeleri gerekiyordu. ABD'nin açtığı ticaret savaşı sonrası dolaylı da olsa BMW ve VW markalarının bu sorunu aşmasına sebep oldu, peki nasıl?

Automotive News haberine göre VW ve BMW, Çin’deki yabancı yatırımcıya verilen hakları genişletmeyi başardı. BMW ve Brilliance(Çin’deki ortağı) toplam üretim kapasitelerini 2019 yılında 520 bin adede çıkaracağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. VW ise yeni araştırma ve geliştirme merkezlerini partnerleri olan Jianghuai Automobile ile birlikte açıp, elektrikli otomobil geliştirilmesini sağlayacaklarını duyurdu.

Çin Devlet Konseyi’ne göre BMW, Çin’in ilk yüzde 50’den fazla ortaklık oranına sahip olan markası olacak. Bu durum geçtiğimiz hafta Başbakanı Li Keqiang tarafından söylendi.

Bunun haricinde Li, VW ile FAW arasında olan ortaklıkta Alman markanın hisse dağılımını yüzde 60’a 40 olduğunu ancak diğer VW ortağı olan JAC ile arasındaki ortaklığın yüzde 50-50 olduğunu belirtti.

Çin Devlet Konseyi’nin internet sitesinde yapılan açıklamada “Eğer Çin’de daha fazla mülkiyete sahip olmak istiyorsanız, buna daha fazla izin verip limitleri kaydıracağız” yönünde oldu. Bu izin sayesinde özellikle BMW ve VW, üretim kapasitelerini arttırıp Dünya’nın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de daha fazla paya sahip olabilecekler…

ABD başkanı Trump’ın Çin ve Avrupa’ya açtığı ticaret savaşının ithalat ve ihracat durumunda üreticileri ciddi bir sıkıntıya soktuğu aşikar. Özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Japonya AB ticaret anlaşması bu durumun en önemli sonuçlarından biri. Çin 1 Temmuz 2018 itibariyle ABD’de dahil olmak üzere ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 25’lik vergiyi 15’e düşürdü. Ancak ABD’nin son günlerdeki vergi oranı değiştirme durumu Çin’in ABD’den ithal edilen ürünlere ekstra vergi uygulamasına sebep oldu.

Avrupa Birliği ve Japonya ise son yılların en büyük ticaret serbestliği anlaşmasını imzaladı. Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan AB şu anda her yıl dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya’ya 100 milyar dolardan fazla mal ve hizmet ihraç ediyor. Anlaşma ile AB’nin Japon üretimi otomobillere uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisi ve otomobil parçaları için uyguladığı yüzde 3’lük gümrük vergisi kaldırıldı.