BOM İtalya’dan puanla döndü!

Borusan Otomotiv Motorsport(BOM), Ali Türkkan ve Yağız Gedik ile GT4 European Series’deki üçüncü ayak yarışı olan Misano Marco Simoncelli Pisti’ndeki yarışı tamamladı.

Misano Marco Simoncelli Pist'i, geçtiğimiz hafta Borusan Otomotiv Motorsport'un, 24 takım, 44 otomobil, 97 sporcu ve 17 farklı marka arasında, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak takip etmekte olduğu GT4 European Series üçüncü ayak 5. ve 6. yarışlarına sahne oldu. Tecrübeli sporcularının daha önce şampiyonluk kazanmış oldukları 3H Endurance Champions Cup'tan podyumunun en üst basamağını tanıdıkları pistte, bu sefer genç pilotlar Ali Türkkan ve Yağız Gedik yarıştı.

Cuma günü şiddetli yağmur altında gerçekleşen test seanslarında pistteki en iyi BMW olarak dikkat çeken Türk sporcular, sıralama turları sonuçlarına göre ilk yarışta 37., ikinci yarışta ise 18. sıradan start almaya hak kazandı.

İlk yarışta Yağız Gedik ile start alan Borusan Otomotiv Motorsport takımı, yarış başından itibaren tutturduğu hızlı tempo ile pit stopa 22. sıraya yükselmiş olarak ulaştı. Otomobili devralan Ali Türkkan da başarılı grafiği devam ettirerek genel klasmanda 13., Silver grupta ise 7. olarak finiş gördü. Takım böylelikle 6 puanı daha hanesine yazdırmış oldu.

İkinci yarışta 18. sıradan start alan ekip yarış içinde 8. sıraya kadar yükselmiş olmasına rağmen yarış içinde 2 kere pitten geçmek zorunda kalarak finişe 23. sırada ulaştı. Borusan Otomotiv Motorsport ekibi şimdiden 20-22 Temmuz tarihlerinde Belçika – Spa Franchorchamps'te gerçekleşecek olan dördüncü ayak yarışlarına hazırlanmaya başladı.

YARIŞ TAKVİMİ / GT4 European Series – BMW M4 GT4

21-22 Temmuz SPA-FRANCORCHAMPS – BELÇİKA

01-02 Eylül HUNGARORING – MACARİSTAN

15-16 Eylül NURBURGRING – ALMANYA