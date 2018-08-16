Borusan Otomotiv Motorsport E-Team ile bir ilke imza atıyor!

Borusan Otomotiv Motorsport, yeni projesi BOM E-Team ile motorsporlarının e-spor dünyasına katılımı konusunda Türkiye’deki ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Borusan Otomotiv Ana Sponsorluğu'nda, ‘Sanaldan gerçeğe giden yol' sloganı ile yarış ortamını sanal dünyaya taşıyan Borusan Otomotiv Motosport (BOM), e-spor dünyasında Türkiye'deki ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Son yıllarda büyük gelişim gösteren e-spor dalında motorsporları dünyasını da temsil eden bir ilki hayata geçirecek olan BOM, üyelerini özel bir şampiyonayla belirleyeceği BOM E-Team ile gerçek pistlerden sonra sanal pistlerde de yetenekli sporculara destek verecek.

Tüm dünyada ülkelerin ve büyük şirketlerin e-spor organizasyonlarında yer almak üzere önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek e-spor arenasına güçlü bir giriş yapmak istiyoruz” dedi. Borusan Otomotiv olarak BOM bünyesinde biri antrenman diğeri yarış organizasyonlarında kullanılmak üzere iki e-spor sunucusunu devreye aldıklarını ifade eden Hakan Tiftik, “BOM olarak, Türkiye'yi dünya liginde temsil edecek sanal yarışçıları yetiştirmeyi ve hatta yetenekli olanları sanal pistlerden gerçek pistlere taşımayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

BOM E-Team sporcularını belirlemek amacı ile düzenlenecek olan şampiyona altı yarıştan oluşacak ve ilk beş yarış Avrupa'nın önde gelen pistlerinde gerçekleştirilecek. Assetto Corsa platformu üzerinde düzenlenecek şampiyonanın ilk beş yarışında ilk dört dereceyi elde edecek sporcular İstanbul Park Pisti'nde gerçekleşecek olan final yarışına katılma hakkının yanı sıra, BOM Akademi'den Performans Sürüş Eğitimi alarak gerçek bir yarış otomobili ile piste çıkma fırsatı kazanacak. Ayrıca final yarışında ilk üç sırada yer alan sporcular BOM E-Team'de yer alma ve BOM'dan motorsporları eğitimi alma şansına erişecek.

BOM tarafından aktif hale getirilen www.bometeam.com adresini kullanarak sisteme giriş yapan adaylar, AssettoCorsa platformu üzerinde ve aktif durumda olan iki platformda hem antrenman hem de yarışma fırsatı bulabiliyor. Antrenman sunucusu 7 gün 24 saat dönüşümlü olarak dünyanın en önemli pistlerinde otomobil kullanmaya izin veriyor. BOM E-Team projesinin temelinde bulunan yarış sunucusu ise tamamen kurgulanan şampiyonalar için kullanılıyor.