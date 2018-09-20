Borusan Otomotiv Motorsport takımı GT4 European Serisi sezonunu tamamladı!

2018 GT4 European Series’i takip eden Borusan Otomotiv Motorsport, genç sporcuları Ali Türkkan ve Yağız Gedik ile şampiyonanın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen son ayak yarışları için Nürburgring’de start aldı.

FIA onaylı olan ve Avrupa'nın en zorlu serilerinden biri olarak kabul edilen GT4 European Series boyunca gerçekleşen 6 ayak ve 12 yarış, toplamda 21 ülkeden 32 takım ve 135 sporcunun,17 farklı otomobil markası ile gerçekleştirdiği zorlu mücadeleye sahne oldu.

Almanya'nın motor sporları tarihinde en önemli yere sahip olan, 22,8 km uzunluğundaki efsanevi yarış pisti Nordschleife'nin F1 yarışları için güvensiz bulunmasından ötürü, 1984 yılında açılan ve tüm yarış severlerin gönlünde ayrıcalıklı bir yere sahip olan modern Nürburgring Pisti'nde start alan Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Ali Türkkan ve Yağız Gedik, finişe ilk yarışta 26'ncı, ikinci yarışta ise 14'üncü olarak ulaştı.

Takımın bir sonraki yarışı, deneyimli sporcuları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay ile katılacağı 2016 sezonunda şampiyonluk elde ettikleri İtalya 3H Endurance Champions Cup serisinin 20 Ekim tarihinde koşulacak Misano gece yarışı olacak.

YARIŞ TAKVİMİ

GT4 European Series / BMW M4 GT4

07-08 NisanZOLDER – BELÇİKA

05-06 Mayıs BRANDS HATCH – İNGİLTERE

23-24 Haziran MİSANO – İTALYA

20-22 Temmuz SPA-FRANCORCHAMPS – BELÇİKA

01-02 Eylül HUNGARORING – MACARİSTAN

15-16 Eylül NURBURGRING – ALMANYA

3H Endurance Champions Cup

20 Ekim 2018 MİSANO – İTALYA

4 Kasım 2018 VALLELUNGA (ROMA) – İTALYA