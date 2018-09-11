Borusan Otomotiv’den KDV kampanyası!

Borusan Otomotiv, Jaguar ve Land Rover markaları için Eylül ayına özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 30.000 TL takas desteğinin yanı sıra belirli modellerde KDV tutarını karşılıyor.

Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcılarına gelen Jaguar tutkunları, Jaguar F-PACE modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 30.000 TL'lik takas desteğinden faydalanabiliyor. Ayrıca E-PACE ve I-PACE hariç tüm 2018 model araçlarda, KDV tutarı Borusan Otomotiv tarafından karşılanıyor.

Land Rover markası için de kampanya kapsamında aracını takas etmek isteyenlere, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery ve Discovery Sport modellerinde geçerli 30.000 TL'lik destek sunuluyor. Ayrıca Range Rover Sport PHEV ve Range Rover dışındaki tüm modellerde liste fiyatı üzerinden KDV tutarı Borusan Otomotiv tarafından karşılanıyor.