Bosch dizel motor sorununu ortadan kaldırıyor!

Geçmiş ve gelecek yıl değerlendirme toplantısında Bosch, dizel motorların NOx salımını en aza indiren ve dizel motorların çevreyi kirletmesini ortadan kaldıran teknolojisini tekrar öne çıkardı. Bu teknoloji sayesinde "sonu geldi" denilen dizel motorlar için yeni bir yaşam başlayacak!

Bosch, Türkiye'deki 2017 mali yılını 15,5 milyar TL ciroyla kapattı. Bu rakam, Bosch'un Türkiye'deki cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artırdığı anlamına geliyor. 2018 yılına da olumlu başlangıç yapan Bosch, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki tüm iş kollarında satışları artırarak büyümesine yılın ilk çeyreğiyle birlikte devam ediyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, İstanbul'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, “İlk çeyrekteki sağlam büyümemize dayanarak, bu yıl yine güçlü bir satış performansı elde etmeyi bekliyoruz” dedi.

Tüm bu duruma ek olarak Bosch Türkiye, geçen yıl 9 milyar TL tutarındaki ihracatıyla genel ihracat hacmine yüzde 1,5 oranındaki katkısını sürdürdü. Bosch'un Türkiye'deki istihdamı da önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 18.240 kişiye ulaştı.

Ar-Ge yatırımları büyümenin itici gücü

Steven Young, “Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki 4 Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmalar Bosch Türkiye'nin büyümesinde itici güç oluşturuyor” derken, 2017'de Türkiye'de yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yaklaşık 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Türkiye'deki dijital dönüşüme destek

Steven Young, Bosch Türkiye'nin Sanayi 4.0 alanındaki uzmanlığını Türkiye'deki diğer şirketlerle de paylaştığını vurguladı. Bosch, Türkiye'de jant üreten Maxion Wheels ile şirketin dijital dönüşümünde danışmanlık vermek üzere anlaştı. Bosch Sanayi 4.0 alanında dünya genelinde ve Türkiye'de öncü çalışmalar yaparken, bu dönüşüm süreci için gerekli bilgi ve uzmanlığı geliştirmek amacıyla sektörle üniversiteler arasındaki iş birliğine de özel önem veriyor. ‘Değişimi Şekillendirin – Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı'nı bu yıl daha da geliştiren Bosch, Yıldız Teknik Üniversitesiyle yürütülen program kapsamında 11 öğrenciye Bosch Bursa Fren Fabrikası ile Manisa Termoteknoloji Fabrikasında mühendisler gözetiminde çalışma fırsatı sağlıyor.

2018 hedefleri

Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018'de de büyümeyi hedefliyor. Grup, 2017'de rekor sonuçların elde edilmesinin ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018'de satış gelirlerinin yüzde 2 ilâ 3 oranında artacağını öngörüyor.Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018'de yine büyümeyi hedefliyor. Grup, 2017'de rekor sonuçların elde edilmesinin ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018'de satış gelirlerinin yüzde 2 ilâ 3 oranında artacağını öngörüyor.

Dizel motor teknolojisine çevreci dokunuş!

Bosch, trafikte düşük emisyon vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla hem elektromobiliteyi yaygınlaştırmak hem de içten yanmalı motoru daha da geliştirmek için yatırımlarına devam ediyor, bu yatırımların da karşılığını almaya tabi ki… Bu teknoloji ile Bosch mühendisleri NOx emisyonlarını önemli ölçüde düşürdü. Geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden ortalamada kilometre başına en fazla 13 miligram emisyon salıyor.. Bosch CEO'su Dr. Denner, “Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek” dedi.