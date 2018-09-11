Böyle istatistik görülmedi!

Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini yayımladı. TÜİK tarafından ilk kez açıklanan verilere göre, Türkiye’de 2016’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi.

Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 52,8’i otomobiller, yüzde 21,9’u kamyonetler, yüzde 13,4’ü kamyonlar, yüzde 4,4’ü minibüsler, yüzde 4’ü motosikletler ve yüzde 3,5’i otobüsler tarafından yapıldı. Türkiye’de 2016’da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken, toplam taşıt-kilometre ise yüzde 11,9 yükseldi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 arttı. Taşıt-kilometre aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 artış kaydetti.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2016’da sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı.

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt iç ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsıyor. Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor. Öte yandan söz konusu değer yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.

(AA)