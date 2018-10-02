Böyle Porsche hiç görmediniz!

Stuttgart merkezli spor otomobil üreticisi Porsche'nin 70. yılına özel olarak konsept niteliğinde hazırladığı 911 Speedster, özel bir model olarak limitli sayıda üretilecek. Otomobilin üretimi 2019 yılının yarısında başlayacak!

Üzeri açılabilen ve iki koltuklu olan bu modelden Porsche 1948 adet üretecek. 1948 yılı haziranda alınan ruhsatla üretilen 356 modelini hatırlatma amacıyla üretim adeti bu sayıda sınırlı tutulmuş.

Paris Otomobil Fuarı’nda ikinci Speedster Concept tanıtımı gerçekleştirildi. Guard Kırmızısı gövde rengine sahip olan otomobil referans olarak 1988 911 Speedster G-Model jenerasyonundan esinlenerek üretildi, aslına bakarsanız bu modelin yeni hali diyebiliriz. Yeniden tasarlanan özel 21 inç jantlar, siyah deriyle kaplanmış iç mekan ve sportif unsurlar Speedster’ı standart 911’lerden ciddi manada ayırıyor.

991 kodlu Carrera tabanı üzerine inşa edilen otomobil Heritage Design Paketine sahip olan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Bu özel aksesuarlar sayesinde 911 üst seviyede kişiselleştirilebiliyor. Speedster gövde olarak üzeri açılabilen 911’lerden farklı. Bu farkın en belirgini otomobilin koltuklarını hemen arkasındaki kısımda yaşanıyor.

Ayrıca Speedster’in yan aynalarının tasarımı da retro bir tasarım dilinde. Otomobilin egzoz sistemi ise RS modellerindeki egzoz sisteminden. 6 ileri manuel şanzımana sahip olan otomobil yatay 6 silindirli motora sahip ve bu motor 500 beygir güç üretiyor.