Bozankaya Innotrans’a elektrikli otobüsüyle katıldı!

Bozankaya, 18 Eylül’de başlayan ve 21 Eylül’e kadar devam edecek olan Innotrans 2018 Fuarı’na yeni nesil elektrikli otobüsü SILEO S18 ile katıldı.

Bozankaya, Berlin'de düzenlenen ve Dünyanın en önemli ulaştırma fuarları arasında yer alan Innotrans 2018 Fuarı'na yeni nesil elektrikli otobüsü SILEO S18 ile katıldı.

18 metre uzunluğundaki SILEO S18, çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkarken, 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebiliyor. İlk kez Elazığ'da yollara çıkan SILEO S18, fuarın ilk gününde Avrupa'daki belediyelerin ilgi odağı oldu.

SILEO, sahip olduğu teknik üstünlüğü ile fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp kendi bataryasını sefer halinde şarj edebiliyor (rejenaratif), 346 kWh akü kapasitesiyle de ortalama 4 saatte tam şarj olup hizmet vermeye devam edebiliyor. 18 metre uzunluğa ve tek körüğe sahip olan Yeni SILEO S18, maksimum 75 km/s hıza ulaşabiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılmasıyla geniş ve ferah bir iç hacim sunan SILEO S18, yaklaşık 150 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Bozankaya'nın ürettiği ilk nesil elektrikli araca oranla ağırlığı artırmadan araç iskeletinde farklı materyaller kullanarak tasarlanan yeni nesil SILEO'da tasarım daha modern çizgiler barındırıyor. Ayrıca geliştirdiği batarya sistemi sayesinde ilk nesil elektrikli otobüse göre daha düşük ağırlıktaki bataryalarla aynı menzili sağlayabilecek enerji depolaması sağlanabiliyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen SILEO'nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi'nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı oluyor. Yeni nesil SILEO, %75'e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor.