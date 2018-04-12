Bridgestone lastikler ayağınıza geliyor

Hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, lastiklerini değiştirmeye fırsat bulamayan İstanbullular için özel bir kampanya hazırladı. Otopratik müşterileri, 4 adet Bridgestone binek lastik alımlarında, araçları diledikleri yerden ücretsiz olarak alınıp, Bridgestone lastikleri monte edilerek teslim ediliyor.

Otopratik, yoğun şehir yaşamı içerisinde lastiklerini değiştirmeye vakit bulamayanlar için bir kampanya başlattı. Otopratik'in İstanbul'daki dokuz mağazasının birinden ya da Bridgestone'un çağrı merkezinden dört adet Bridgestone binek lastik alımı yapan sürücülere özel olarak tasarlanan Alfred Vale Hizmeti sunuluyor.

Araçlar özel şoför hizmetiyle arzu edilen noktadan alınıyor, Otopratik’in ekipleri tarafından lastik montaj işlemleri gerçekleştiriliyor ve yeniden arzu edilen noktaya ücretsiz olarak teslim ediliyor. 16 Nisan -31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bridgestone'dan her 500 TL ‘lik binek lastik alımına 50 TL indirim sunuluyor.