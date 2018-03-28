Brisa’dan yeni rekor!

Brisa, gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısıyla 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. 2017 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarında önemli bir artış yakalayan şirket, katma değerli üretim ve yenilikçi hizmetlerle liderliğini ileriye taşımaya odaklanıyor.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, liderlik konumunu ileriye taşıyacak şekilde ulusal ve uluslararası çapta büyümeye odaklanıyor ve kökleri olan insana yakınlık üzerine inşa etmekte olduğu “yolculuk tecrübesinin yenilik liderliği” alanına yatırım yapıyor. 2017 yılında belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile de Türk mühendislerinin ürün tasarım ve süreç geliştirme çalışmalarına odaklanan şirket, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Hasandağı eteklerinde akıllı lastik fabrikasını kuruyor. Aynı dönemde tüm zamanların ihracat rekorlarına da imza atan Brisa, 2018 yılını büyümeye odaklı bir atılım yılı olarak planlıyor.

Şirketin yeni dönem hedeflerini açıklayan Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Türkiye lastik sektörü liderliğini bu yıl ileri taşımaya kararlıyız. Brisa'nın hikayesi büyüme üzerine…İnsana yakınlığımızla, yenilikçiliğimizle, teknolojimizle ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. 43 yıldır İzmit'te ve bu yıldan itibaren Anadolu'nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. 2018 yılında hem toplam satış gelirlerimizde hem de ihracatımızda büyümeyi hedefliyoruz. Bizim için değerli olan müşterilerimizin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirmek.Türkiye'nin sektöründeki en kuvvetli bayi teşkilatı ve 2700 kişiden oluşan yetkin ve çalışkan Brisa ailesi ile sahadaki başarımızı artıracağız” dedi.

Dünya yenileme ve orijinal ekipman lastik pazarında, son 5 yılda yıllık ortalama %3,3 büyüme kaydedilirken, Türkiye %5 ile daha hızlı büyüdü. 2017 yılında Türkiye lastik pazarı bir önceki yıla göre %8,4 büyüdü. Belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranlarına ulaşan Pazar, gelişim odaklı bir yıl geçirerek, gelecek yıllar için potansiyelini korumaya devam etti. Binek kış lastikleri segmentinde ise sürücülerin emniyete yönelik farkındalıklarının arttığı ve pazarın büyüdüğü gözlemlendi. Brisa, bu koşullar içerisinde Türkiye'de satılan her 3 lastiğin birini pazara sunuyor.

Şirketin son 5 yılda net satış gelirleri yurt içinde %46, yurt dışında %81, toplamda %54 büyüdü. Aynı dönemde bayi teşkilatı da %50 büyüdü. 2017 yıl sonu finansal sonuçlarına göre ise; şirketin toplam satış gelirleri 2.294 milyar TL'ye ulaştı ve geçen senenin aynı dönemine göre net satış gelirlerinde %30 oranında artış sağlandı. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etti ve önceki seneye göre %35 oranında bir artış ile 325 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşıldı.

Brisa, yatırımlarına Türkiye topraklarında devam ediyor

Brisa, 2017 yılında geliştirme ve üretim süreçlerine hız verdi. Lassa Driveways serisi yeni nesil lastikleri ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda varlığını güçlendirdi. Aynı zamanda Bridgestone Corporation çatısı altında, 2014 yılından bu yana, ithal ederek Türkiye pazarına sunduğu Dayton marka lastiklerin yerli üretimine başladı ve ürün gamına kış lastiklerini de ekledi. Dayton, büyümeye devam eden rekabetin yoğun olduğu ekonomik segmentte yüksek potansiyeli gerçekleştirerek, hem tüketici hem ticari grupta pazarın üzerinde bir performans sağladı.

2018 yılında yenilikçi ve katma değerli üretim gücünü artırmayı hedefleyen şirket, dünya lastik devi ve Brisa'nın ortağı Bridgestone tarafından

geliştirilen Driveguard lastikleri de Türkiye'de üretmeye başlayacak. Driveguard, patlasa da yol alabilen (RFT) teknolojisinin TPMS'e sahip, 15”

ve üzerinde tüm araçlarda kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede lastik patlasa da 80 km hızla 80 km boyunca sürüş keyfinin devam etmesini sağlıyor.

Şirket kurulduğu 1988 yılından bu yana yaklaşık 1,3 milyar Dolar'ı aşan yatırımı tamamladı. Yerli Ar-Ge, yerli üretim ve güçlü ihracat için yatırım

yapan Brisa, böylece ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Brisa'nın 2018 ihracat hedefi 200 milyon Dolar üzeri büyüklüğe ulaşmak

Brisa ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda küresel oyuncularla rekabet ediyor. Şirketin 2017 yılı uluslararası satışları tüm zamanların rekor satış adedi ve cirosuna ulaştı. 2017 yıl sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yurt dışı satış gelirleri %33 oranında artış kaydetti.

2017 yılında Lassa, daralan Avrupa Pazarının üzerinde büyüme göstermeye devam etti. Avrupa dışı pazarlarda ise bir önceki yıla göre, Rusya'da 5 kat, Moldova'da 2 kat, Ukrayna'da %50 büyüme oranları kaydetti. Yerli sanayiyi koruma tedbiri olarak pazarın popüler pek çok ürününe ithalat yasağı getirilen Tunus'ta Lassa satışları %7 büyüdü.

Şirketin ihracatındaki bu hızlı yükselişte katma değerli üretim kabiliyeti önemli bir rol oynuyor. 2017'de Çin'e özel lastik geliştiren ve Avrupa pazarındaki ihtiyaçlara göre yenilikçi lastikler sunan Brisa, bugün 70 ülkede, 80 distribütör ile 600'e yakın Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaşıyor. Şirket, 2018'de 95 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.

Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerle uluslararası pazarlarda güçlü büyüme hedefleyen Brisa'nın 2018 yıl sonu ihracatı için 200 milyon Dolar'ın üzeri hedefleniyor.