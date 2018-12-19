Bu modelin de sedanı mı olur diyeceğiniz 6 otomobil!

Sedan gövdeli otomobiller ülkemizde de özellikle hatchback gövdelilere göre daha çok tercih ediliyor. Bunların sebebiyse sedan gövdeli otomobillerin bagaj hacminin daha geniş olması ve daha ağır başlı bir duruşa sahip olması diyebiliriz, en azından bizim ülkemizde böyle... Ancak bazı modeller var ki hatchback gövde ile doğmuş ve belirli pazarlarda da satılması için sedan gövde tipine çevrilmiş. Biz de sizler için sedan olmaması gereken 6 modeli bir araya getirdik!

Audi A3 Sedan

Markanın kompakt sınıf modelinden ülkemizde her iki gövde tipinden de satılıyor. 5 kapılı hatchback gövde tipli versiyonun adı Sportback. Otomobilin Türkiye’de ve Avrupa’da 3,5 ve 4 kapılı sedan versiyonları satılıyor. A3 sedan ile tanışmamız ise 3 jenerasyon A3 ile oldu bu da 2013 yılı anlamına geliyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan

Aslında ilk tanıştığımızda adı CLA idi ama en yeni versiyonuyla artık A-Serisi Sedan olarak markanın ürün gamındaki yerini aldı. A Serisi Mercedes-Benz’in giriş modeli seviyesinde.

Mazda 2 Sedan

Ülkemizde hatchback gövdeli versiyonu bile çok ilgi görmemiş olan otomobilin özellikle Çin pazarı için Sedan gövdeli versiyonu hazırlanmış. Ayrıca Mazda 2 sedan Avusturalya’da da 9 ay gibi bir süre satılmış bir model. B Segmentinde yer alan bu otomobilin sedanı gerçekten hoş değil ama Çin otomotiv pazarında markanın var olması için çok önemli…

Ford Fiesta Sedan

Bir dram daha… Markanın ülkemizde de çok tercih edilen modellerinden olan Fiesta modeli de Çin, Güney Amerika ve Rusya pazarları için üretilen sedan Fiesta,ülkemizde satılmıyor.

Volkswagen Polo Sedan

Bu kadarı da olmaz demeyin! Volkswagen B segmenti modeli olan Polo’nun Çin pazarında satılması ve tutulması için Sedan olarak da üretti. Evet, Fiesta ve Mazda 2 gibi… Polo Sedan Çin’in haricinde, Rusya ve Hindistanda’da satılıyor bazı pazarlada ise otomobilin model adı Vento olarak geçiyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupe – Sedan

Bavyeralı üreticinin bu modeli henüz üretilmedi ama böyle bir 2 Serisi’nin olacağı sürekli konuşuluyor. 4 Serisi’nden ve 6 Serisi’nden de hatırlayacağımız Gran Coupe versiyonları bakalım ilerleyen zamanlarda 2 Serisi’nde de olacak mı?