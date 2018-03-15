Bu motor için A2 ehliyete ihtiyacınız yok!

Vespa Primavera 50 modeli, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaçduymaksızın, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor.

Motosiklet dünyasının en köklü markalarından biri olan Vespa, kendi sınıfında dikkatleri üzerine çeken bir model çıkarttı. Yeni modeli Vespa Primavera 50, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç olmadan, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla öne çıkıyor. Kalite ve tasarım konusunda tam anlamıyla rakipsiz olan İtalyan markası Vespa'nın Primavera 50 modeli, ayrıca bu özelliği sayesinde pazardaki önemli bir eksikliği de dolduruyor.

Vespa Primavera 50 modelinde siyah, kırmızı, beyaz, mercan ve mavi renklere yer verilirken, 49,9 cc hacmindeki tek silindirli, hava soğutmalı 3 supaplı motora sahip.6,4 litrelik yakıt deposu ve 1 litreyle 35,5 km yapabilen menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar vaat eden Primavera 50, 16.400 TL'den başlayan ekonomik fiyatla satışa sunuluyor.