Bu otomobil ile takla atmanız zor!

Seat ailesinin en yeni üyesi Tarraco 18 Eylül’deki uluslararası resmi tanıtımdan önce testlere devam ediyor. Otomobillerinde güvenli sürüş teknolojilerine her zaman önem veren SEAT, yeni SUV modelinde de bu özellikleri daha da ileriye taşıyarak devrilme asistanı gibi yeni destek sistemleriyle de donatıldı.

SEAT 2016'da giriş yaptığı SUV segmentine, Ateca ve Arona modellerinden sonra Tarraco'yu da eklemeye hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımından önce marka, yeni modelinin tüm özelliklerini gözler önüne sermek için arazi testlerine devam ediyor.

SEAT'ın en yeni SUV modeli, yedi yolcu kapasitesine ve 760 litre bagaj hacmine sahip. Tarraco, uluslararası tanıtımından önce bir arazi parkurunda performansını sergiledi. Araç son derece dik bir yokuştan güvenli bir şekilde inerken yüzde 70 eğimli kayalık dağ arazisinin üstesinden de kolaylıkla geldi. Dört tekerlekten çekiş sisteminin başarısı bu noktada dikkat çekiyor.

Tarraco, yüzde 85 yana eğimi başarıyla aşabilecek şekilde tasarlanmış. Bu özellik, zorlu arazi koşullarında sağlamlık ve güvenlik hissi veriyor. Ek olarak aracın devrilmesi durumunda otomatik olarak kapı kilitlerini açan, motoru durduran ve acil durum çağrısı gerçekleştiren devrilme asistanına özelliği de Terraco’da bulunuyor.

Asfaltta sürüşe geçtiğinizde ise tek yapmanız gereken sürüş modu seçme düğmesini çevirmek. Sport modunda, araç son derece esnek sürüş becerileri gösteriyor. Tarraco'yu hafta sonlarında dağ yollarında kullanabilir ve şehirde olduğu kadar konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Ayrıca, aracın Adaptif Şasi Kontrolü özelliği (DCC) sayesinde, uzun yollarda da size eşlik edebilecek dinamik bir araç hissine sahip oluyorsunuz.