Bugatti’den bir ilk!

Ünlü süper spor otomobil üreticisi Bugatti, dünyada bir ilk olarak 3 boyutlu yazıcı tarafından hazırlanan fren kaliperini Chiron modeli için üretti!

Volkswagen ailesinin üyesi olan Bugatti fren kaliperi üretiminde kullandığı farklı teknolojisiyle dikkat çekiyor. Haber içerisindeki videoda fren kaliperinin testi ve üretim aşamaları gösteriliyor.

Titanyumdan üretilen ve 3D yazıcı ile hazırlanan bu ürün, testlerde 1000 santigrat derecenin üzerinde ısıya ulaşan fren diski üzerinde test ediliyor, ayrıca sistemin ulaştığı hız da 400 km/s’in üzerinde…

Bugatti Chiron’un bu yeni fren kaliperi 8 pistonlu, 2.9 kilo ağırlığında, 16 inç boyutundaki fren diski üzerine yerleştirilebiliyor. Kaliperin ağırlığı eski versiyona göre yüzde 40 daha hafif! 400 vatlık laser kesiciler tarafından 45 saatin üzerinde bir çalışmayla hazırlanan bu parça, kesildiği alana 2213 titanyum tozu katmanı bıraktı. Marka tarafından Chiron’un hangi versiyonunda ve ne zaman bu parça yer verileceği, opsiyon mu ya da standart donanım mı olacağı belirtilmedi.