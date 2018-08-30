Bugatti’nin böylesi!

Belki bir Chiron almak oldukça zor olabilir ama Lego'dan yapılmış bir örneği belki de satın alabilirsiniz?

Toplamda bir milyondan fazla Lego parçasından bir Chiron üretmek için Alsas Otomobil üreticisi ve Danimarkalı oyuncak şirketi bir araya geldi ve bu tamamen kullanılabilir oyuncak otomobili oluşturdular! Kullanmak için Lego Power Function serisinden 2304 küçük motor ve 4032 adet Lego çark paketlenmiş. Bu sayede Lego Chiron 5.3 beygir güce ve 92 Nm torka sahip.

Bu projenin geliştirilmesi ve hazırlanması için tam 13 bin saat harcandı. Diğer bir söyleyişle bu projeyi bir adam yapacak ve geliştirecek olsa toplam 13 bin saat boyunca bu işi yapması gerekirdi. Toplamda 339 farklı tipte Lego, Chiron yapılırken kullanıldı.

Ehra Lessien’de bitmiş olan Lego Chiron’u Bugatti, eski Le Mans şampiyonu Andy Wallace ile test etti. Wallace, “Lego Chiron kullanmak inanılmaz bir tecrübeydi ve gerçekten çok eğlendim. Önceden Lego’dan yapılmış bir otomobil kullanacağım hiç aklıma gelmezdi” açıklamasında bulundu.