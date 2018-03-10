Bullitt geri döndü!

Yeni Ford Mustang Bullitt’in Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. 50 yıl önce vizyona giren “Bullitt” filmiyle aynı adı taşıyan ve filmin 50’inci yılını kutlayan özel versiyon modelin, Avrupa için üretimi Haziran ayında başlayacak.

Filmin yaklaşık 10 dakika süren ikonik bölümünde başrol oyuncusu Steve McQueen,1968 model bir Mustang GT fastback'in direksiyonunda San Francisco sokaklarında iki kiralık katili kovalıyordu.

Bu yılın başında Detroit'teki Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) ilk kez görücüye çıkan yeni Mustang Bullitt, Haziran ayından itibaren Avrupalı müşteriler için üretilmeye başlanacak.

Mustang Bullitt'e güç veren Ford'un 5.0 litre V8 motoru, Açık Hava Emiş Sistemi, giriş manifoldu, 87mm gaz kelebekleri ve Shelby Mustang GT350'den gelen aktarma organı kontrol modülü kalibrasyonuyla 460 beygir ve 526 Nm tork üretiyor.

Siyah (Shadow Black) veya klasik Koyu Yeşil (Dark Highland Green) dış renk seçenekleriyle sunulan Mustang Bullitt, 19 inç Torq Thrust stili jantlar, kırmızı Brembo fren kaliperleri ve arkadaki Bullitt logosu gibi özellikleriyle farklı bir detay algısı yaratıyor.

İç mekânda ise Ford'un 12 inç tamamen dijital LCD ekran gösterge paneli yer alacak.Ayrıca Recaro spor koltukları da var. Koltuk, orta konsol ve gösterge panelinin dikişleri, seçilen dış renkle aynı olacak şekilde kombine edilecek. Ayrıca her Mustang Bullitt konsolunda, yolcu tarafındaki geleneksel Mustang amblemi yerine ayrı ayrı numaralanmış bir plaka olacak.

Yeni Ford Mustang Bullitt'in standart olarak sunulacak donanımları arasında vites düşürürken daha pürüzsüz vites değişimi ve 5.0 litrelik V8 motorun kendine has sesini vermesini sağlayan Ford'un yeni devir eşleştirme teknolojisi yer alıyor. Bu sistem sayesinde vites kaçırma gibi bir derdiniz olmayacak! Ek olarak 12 adet hoparlörden 1000 watt ses çıkışı sunan premium B&O PLAY ses sistemi de standart donanımlar arasında bulunuyor.