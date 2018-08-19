Bundan sonra farlarınız sizin yerinize konuşacak!

Mercedes-Benz geliştirdiği yeni nesil farlarıyla çıtayı daha yukarıya çıkarıyor. Yeni teknolojiyle birlikte farlarınız sizin yerinize diğer otomobillerle iletişime geçebilecek, evet şaka değil!

Video’da yer alan Maybach S-Serisi modelin far teknolojisi aslında bir projeksiyon sistemi gibi çalışabiliyor. Sistem içeriden yazdığınız mesajları yola yansıtabiliyor.

Led aydınlatma teknolojisi, dijital far diye adlandırılan bu sistem milyonlarca micro yansıtıcıyı yönlendirebiliyor. Bu sayede de farlarla kelimeleri ya da şekilleri yansıtmak oldukça kolay oluyor. Dijital aydınlatmanın birden fazla güvenlik özelliği de bulunuyor. Örnek olarak sistemin bulunduğu aracın nereye gideceğini yola yansıtıp diğer sürücüleri bilgilendirebilirsiniz. Şeritlerin gözükmediği yollarda şerit çizgilerini göstererek hareket edebilir, karşı şeritte giden sürücüye yolla alakalı bilgi verebilirsiniz…

Daimler AR-GE Yönetim Kurulu üyesi Ola Kallenius, “Bu teknoloji güvenlik donanımları arasına eklenen son özelliklerden biri. Bir milyon pikselin üzerinde çözünürlüğüyle Dijital Aydınlatma sistemi sürüş esnasında sadece ideal aydınlatmayı yapmıyor, sürücüye görsel destek vererek sürüş asistanı görevini de üstleniyor” açıklamasını yaptı.