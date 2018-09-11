‘Buz adam’ Ferrari’yi bırakıyor!

Ferrari Formula 1 takımı 2018 sezonunun bitmesinden sonra Kimi Raikkonen'in takımdan ayrılacağını duyurdu! Kimi, 2019 ve 2020 yıllarındaSauber takımında mücadele edecek.

Ferrari takımının Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Ferrari, Kimi’nin yerine Charles Leclerc’i getiriyor. Takım Direktörü Maurizio Arrivabene yaptığı açıklamada, “Kimi, geride kalan yıllarda hem sürücü hem de insani yetenekleri sayesinde takıma büyük bir katkı sağladı. Ferrari’de dünya şampiyonu olmuş bir isim olarak her zaman takımın ve ailenin bir parçası olarak kalacak” dedi.

Kimi kariyerine Sauber’de başlamıştı sonrasında McLaren, Ferrari ve Lotus’a gittikten sonra tekrar 2014 yılında Ferrari’ye geri döndü.Fin pilot Ferrari takımının en başarılı sürücülerindne biri olarak öne çıkmayı başarıyor. Bugüne kadar aldığı 144 start ile Schumacher’in(179) hemen arkasında yer alıyor. Kimi Ferrari ile bugüne kadar 9 galibiyet aldı. Raikkonen ayrıca takımın son şampiyonu!

Raikkonen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2019 ve 2020 yıllarında Sauber takımıyla anlaştığını duyurdu. Sauber takımından Frederic Vasseur, “Kimi Raikkonen ile yaptığımız anlaşma hem şimdi hem de geleceğimiz için çok önemli. Kimi sayesinde takım olarak ileriye doğru önemli adımlar atacağız” açıklamasını yaptı.