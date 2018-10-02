C5 Aircross’un hibrit versiyonu tanıtıldı!

Paris Otomobil Fuarı’nda Citroën, Yeni Citroën C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturdu. Ayrıca Citroën için bir ilk olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtıldı.

2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını %9 oranında artıran Citroën, Avrupa'da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son iki yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Markanın fuardaki en önemli yeniliği 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan C5 Aircross SUV modeli. Fuarın sürprizi ise Citroën C5 Aircross'un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonu. Hibrit modunda benzinli motorlara göre %40 yakıt tasarruf sağlayan bu model, ZEV (sıfır emisyon) modunda 135 km/s'e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor.

Citroën'in SUV sınıfındaki yeni otomobili C5 Aircross, 30 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân tasarımı, 20 adet yeni nesil sürüş destek ve güvenlik teknolojisi, 6 farklı bağlantı teknolojisi, geliştirilmiş güvenlik donanımları, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT8 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor. Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi 580 litre ile 720 litre arasında değişebiliyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept, ZEV modunda 135 km/s'e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor. Birçok kullanıcı için günlük hayatta yeterli olan bu menzil sayesinde, benzinli motora ihtiyaç duyulmayabiliyor. Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept, 180 HP PureTech 1.6lbenzinli motoru ile şanzıman arasında yer alan 80 kW elektrik motorunun birleşimiyle çevre dostu, ekonomik, her durumda yüksek verimli ve performanslı bir SUV'a dönüşüyor. Elektrikli motor 13,2 kW/s'lik gücünü High Voltage 200V Lithium-Ion bataryadan alıyor.