Çamur yağarsa aracınıza ne olur?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu İstanbul'da çamur yağmuru var! Yağan çamurun otomobilinize zararı olur mu bilinmez ama biz aracınıza zarar gelmesin diye size oto yıkamayla alakalı incelikleri ve çamurdan kurtulmanın yollarını anlatalım dedik.

Özellikle güneşli ve sıcak havalarda otomobilinizi yıkatmamaya özen gösterin. Sıcak hava, yıkanan araç üzerindeki suyu çabuk kurutacağı için bu durum aracınızın üzerinde su lekelerine sebep olacaktır.

Kesinlikle oto yıkamacınızın nasıl su kullandığını bilemeyebilirsiniz. Ancak kendiniz aracınızı yıkıyorsanız suyunuzun kireçli olmamasına özen gösterin. Kireçli su aracınız kuruduktan sonra boya üzerinde çiziklere ve parlaklığın azalmasına sebep olabilir. Ayrıca kireç lekelerini temizlemek fazla efor sarf etmenize yol açar.

Ucuz olsun zaten arabayı yıkayacağım diyerek aldığınız ucuz temizlik ürünleri, işlerin daha zor ve üzücü yerlere gitmesine sebep olabilir. Özellikle aracın içinde kullanılan parlatma ürünleri gibi kimyasal ürünler aracınızın yumuşak ve mat olan parçalarını sert ve parlak hale getirir.

Aşırı basınçlı su püskürten tabancalarla aracınızı yıkamayın yıkatmayın. Aşırı basınçlı su aracınızın üzerindeki bazı noktaların boyasını kaldırabilir. Bu durumun size maliyetli yıkamanıza verdiğiniz paradan çok daha fazla olacaktır.

Aracınız kirliyse eğer ve yağmur yağacak gibi gözüküyorsa bile aracınızı yıkatın. Kirli otomobilin üzerine yağan yağmurla temiz otomobilin üzerine yağan yağmur her zaman farklıdır ve temiz aracın yağmurda ıslanması daha iyidir.

Aracınızı yıkadıktan veya yıkattıktan sonra kurulama işlemine fazlasıyla önem verin. Özellikle yıkamacıların hava tutarak kuruttuğu, suyun fazlasıyla kaldığı yerleri birden fazla defa kurulayabilirsiniz. Aracınızı kendiniz yıkıyorsanız da kurulama işlemine geçmeden önce araç üzerindeki suyun iyice süzülmesini bekleyin. Bu işlerinizi daha da kolaylaştıracaktır.

Otomobilinize ait bir garajınız yoksa park yerinizi özenle seçmelisiniz. Bir ağaç, elektrik teli gibi yerlerin altına aracınızı park etmek sonrasında size sinir bozucu olarak geri dönebilir. Ayrıca meteorolojiden yapılan açıklamaları kesinlikle dikkate alın.

İstanbul’un bu hafta sonu beklediği çamur yağmurundan nasıl ucuza kurtulacağınızı ise şöyle anlatabilirim. Öncelikle her otomobilin 13 ya da 14 günde bir yıkanması aracınızın boya ömrü açısından çok önemli olarak kabul edilmektedir. Yaz ve kış mevsimlerine geçişlerde de aracınızın özellikle dış parçalarına kimyasal bakımları profesyonelce yaptırmanızı öneririm. Bu detayları dikkate alan kişiler bu yağmurdan araçlarını her çamur yağdığında yıkatarak zararsız ve kolayca kurtulacak.

Yapmayanlar açısından ise tehlike çanları tabi ki çalmıyor! Onlarda araçlarını yıkatıp, hafta sonu gezintileri yapmayacaklarsa kapalı bir garaja araçlarını park ederek bu durumdan minimum zararla kurtulabilirler. Sonuçta yağan çamur, asit değil bu yüzden çamur aracınızın üzerinde kurumuş olsa bile bir gün sonra yapacağınız yıkama işlemi her şeyi geri alacaktır.

Yıkama işlemi sırasında en dikkat edilmesi gereken durum ise, özellikle çamur yağmurlarında çamurun gireceği parça aralıklarına daha titiz davranılması gerektiği. Özellikle dış tarafta kalan cam lastikleri bu durumda kullanıcı için çok önemli. Cam arasında kalacak olan çamur taneleri camını açıp kapadığınızda cam çizilmelerine sebep verebilir.