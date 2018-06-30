Captur coupe geliyor?

Fransız otomotiv devi Renault, Ağustos ayında düzenlenecek olan Moskova Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı coupe SUV modelinin ilk görüntülerini yayınladı.

Hızlı bir biçimde büyüyen SUV segmentine tüm markalar ayak uydurmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da ortaya her ölçekte ve tasarım detayında yeni bir model çıkıyor. Bunun en son örneklerinden biri de Renault markasının yeni coupe SUV modeli oldu. Captur ve Duster ile aynı altyapıyı(B0) paylaşacak olan yeni model daha çok Captur coupe gibi bir otomobil olacak. Bu yeni modelin tüm detaylarını ise Moskova otomobil Fuarı’nda 29 Ağustos’ta öğreneceğiz.

Renault markasının Moskova’daki fabrikasında üretilecek olan bu model, ilk olarak da Moskova’da satışa sunulacak. 180 bin araçlık üretim kapasitesine sahip olan bu tesis Captur, Renault logolu Duster ve Nissan Terrano modellerinin üretim yeri.