Cardata’ya bir marka daha!

Yeni ve özellikle ikinci el otomobil pazarında, araçlarla ilgili tüm bilgileri en kısa zamanda vererek araçları online olarak fiyatlandıran Cardata uygulamasının yeni kullanıcısı Volvo Car Turkey oldu.

Cardata, ikinci el otomobil alırken modellerin güncel ve doğru fiyat değerini sadece 10 saniyede verebilen bir sistem olarak tek başına bu işi yapıyor. Fiyat sorgusu yapılan her otomobilin teknik ve donanım bilgilerini de size ayrıca sunuyor.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, Cardata uygulamasının yetkili satıcıların 2. el takas alımlarında büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek “Günümüzde hız ve buna bağlı olarak zaman çok değerli. Yetkili Satıcılarımız Cardata uygulaması ile en doğru fiyata anında ulaşarak muhtemel kayıpların önüne geçecek. Bu durumda çalışanlarımız doğru 2.el araç fiyat bilgisi için artık çeşitli kaynaklardan 2. el fiyatı bulmak için zaman kaybetmeyecek” dedi.

CDI Otomotiv Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, çok sayıda otomotiv firmasına hizmet verdiklerini belirterek Volvo gibi bir dünya markasının da Cardata sistemini seçmesinden gurur duyduklarını kaydederek “Cardata herhangi bir 2. el aracın model yılı, marka, model, kasa tipi, yakıt, vites, km bilgisi ve ekspertiz durumuna göre güncel 2.el araç değerini veren online fiyatlandırma uygulamasıdır. Türkiye ikinci el pazarında satılan 11 bin 204 adet modelin güncel ve doğru fiyat değerini sadece 10 saniyede verebilen tek sistemdir. Ayrıca, 2. El fiyatıyla birlikte Cardata, sıfır km fiyat bilgilerini de sadece birkaç saniye içinde önünüze getirmektedir” diye konuştu.