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Carlos Ghosn serbest bırakılmadı!

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklu olduğu Japonya'da tutukluluk süresinin uzatılmasının mahkeme tarafından reddedilmesiyle "serbest kalacak" konusu gündeme gelmişti. Ancak bugün Ghosn serbest kalmak yerine tekrar tutuklandı!

Sozcu.com.tr
android-time 15:30
Haberler Otomotiv
Carlos Ghosn serbest bırakılmadı!
Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklu olduğu Japonya'da tutukluluk süresinin uzatılmasının mahkeme tarafından reddedilmesiyle "serbest kalacak" konusu gündeme gelmişti. Ancak bugün Ghosn serbest kalmak yerine tekrar tutuklandı!

Ghosn, mahkemenin savcılar tarafından istenen tutukluluk süresinin uzatılmasını reddetmişti. Bu durumun ardından Ghosn’un serbest bırakılacağına yönelik durumlar oluştu. Ghosn, dört yıl boyunca 14.7 milyon doları farklı hesaplara transfer etmiş ve bu transfere kimliği belirlenemeyen biri yardımcı olduğu iddia ediliyor.Savcılar ise transferlerin şirketler hukuku ihlalinde ağırlaştırılmış bir güven ihlalini temsil ettiğini belirttiler. Ancak iki eylem arasındaki bağlantıyı açıklayamadıklarını söylediler.

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Japonya’da yayın yapan NHK’ya göre duruşma sırasında Ghosn suçlamaları reddetti. Ghosn “Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve onurumu geri kazanmak istiyorum” dedi. Ghosn’un tekrar tutuklanması, hapiste 20 gün daha geçireceği anlamına geliyor.

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Son güncelleme: android-time 15:3521.12.2018
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