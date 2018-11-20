Carlos Ghosn tutuklandı! Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında neler olacak?

Dünya devi Renault-Nissan-Mitsubishi'nin başında olan Carlos Ghosn gelirinden 44.6 milyon dolar daha az gösterdiği için tutuklandı. Ghosn'un yaptığı mali ihlaller yüzünden ittifakın faaliyet gösterdiği Fransa ve Japonya başta olmak üzere Rusya'da da durumlar karıştı ve Asya borsalarında da sert düşüşlere sebep oldu!

Ghosn’un tutuklanması, onun tamamıyla suçlu olacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu kanuni süreçten dolayı yönetici, Nissan’daki görevinin başına tekrar geçemeyecek. Ayrıca Ghosn’un Fransız ve Japon ittifakının da içinde durması risk altında gözüküyor. 64 yaşındaki yöneticinin başında bulunduğu Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı VW ve Toyota Grup gibi dünya genelinde 10 milyon adetlik otomobil satışı gerçekleştiren ve altında 10 farklı marka bulunduran bir yapı.

Renault markası, bağımsız direktörleriyle birlikte pazartesi günü bir açıklama yaptı, bu açıklamada da gelecek günlerde yönetim kurulu olarak toplanacaklarını ve “Renault markasının ittifaka olan bağlılığını” dile getireceklerini belirttiler. Fransa başkanı Macron ise bu yönetim kurulunda yüzde 15 hisseye sahip olan taraf olarak yer alacak. Ayrıca Fransız hükümetinin yaptığı açıklama ittifakın istikrarı konusunda ihtiyatlı olmaya devam edileceği ve Renault çalışanlarının destekleneceği de belirtildi.

Fransa Maliye Bakanı, salı günü yaptığı açıklamada Carlos Ghosn’un tutuklanmasının ardından Fransız otomobil üreticisi Japon ittifak ortağı Nissan’daki görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Renault’a başkanlık edemeyeceğini belirtti!

Nıssan cephesinde durumlar nasıl?

Ghosn’un tutuklanmasında önemli bir rol oynayan Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, yaptığı basın toplantısında da Ghosn’u hedef alan sözlerine devam etti. “Ghosn’un uzun soluklu yöneticiliği için bu durum oldukça kötü. Ayrıca bu durum bizim revizyonumuz için iyi bir fırsat” açıklamasında bulundu. Saikawa Nissan yönetim kurulunun perşembe günü toplanacağını ve Ghosn’un işten çıkarılma sürecini konuşacaklarını belirtti ayrıca “İttifak bu durumdan etkilenmeyecek” açıklamasını da yaptı!

Saikawa, Ghosn’un uzun süreli yöneticiliğinde, şirket parasının kişisel olarak kullanımıyla alakalı hiç bilgi vermediğini söyledi. “Geriye dönüp 2005 yılına Ghosn’un bu işin başına geldiğine baktığınızda bu etkilerin olacağını tartışmamıştık. Çok fazla kişinin güvenini büyük ölçüde sarstığımız için kendimi çok kötü hissediyorum” dedi ve “Bu tam olarak hayal kırıklığı da değil bu tam bir rezalet ve benim için çok büyük bir moral bozukluğu” diye ekledi.

Bu durum ortaklığı nasıl etkileyecek?

Aslına bakarsanız Renault tarafı da Nissan tarafı da ortaklığın yara alsa bile birliğinin korunacağı ve devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Ancak Bernstein’in baş analistlerinden Max Warburton, “Bu durum Renault ve Nissan arasına bir mesafe getireceği sonucuna ulaşmak zor değil” açıklamasını yaptı. Ancak Bernstein Renault ve Nissan’ın birbirinden bağımsız şirketler temeline dayalı olan ittifakının çözülmesinin olabildiğince abartılmış olacağını da öne sürdü. İttifakın hiçbir zaman tam olarak işlevsel ve entegre olmadığını ileri süren Berstein, “Warburton yatırımcıları için bu bir öneri, Renault markası Nissan olmadan da kârlı olabilirdi” dedi.

Renault’un endüstriyel anlamda yeni partnerler bulabileceğine dikkat çeken isim, “Durumun tam olarak bir açıklığa kavuşması uzun bir zaman alacak ancak ittifakın önemi abartılıyor” dedi. Nissan hisseleri iddiaların açıklamasından sonraki ilk borsa iş gününde yüzde 5.5’lik düşüş yaşadı. Nissan ve Renault ortaklığına Ghosn tarafından eklenen Mitsubishi’de bu durumdan etkilendi ve yüzde 6.9’luk bir düşüş de onlar yaşadılar.

Ghosn’un kilit rolü!

“İnsanların bu ittifakın dayanaklılığı hakkında meşru endişheleri var. İttifak benim ayakta kalmama izin verecek mi, asıl soru bu” açıklamasını Ghosn, Şubat ayında yapmıştı. Geçen sonbaharda gelecek 5 yıllık Renault Grubu planını açıklayan Ghosn, geliştirilen sinerjilerle endüstriyel, mühendislik, üretim ve satın almaları iyileştireceklerini de belirtmişti.

Ghosn, Renault’taki günlük operasyonlarını Thierry Bollore’ye bıraktı ve bundan dolayı yüzde 20’lik bir ücret kesintisi aldı. Ghosn ayrıca Renault markasında, gelecek 4 yıllık dönemini beklemeyeceğini belirtmişti. “Ben Renault markasının geleceği için geliştireceğimiz ortaklığımızın sinerjisine dikkatimi vereceğim” açıklamasını kasım ayında yapmıştı.

Ghosn, 2011 yılından beri maaşlarını düşük göstererek özellikle Japonya’daki yasaları çiğnediği şüphesiyle tutuklandı. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı bu yılın ilk yarısında 5.53 milyon araç satışıyla en büyük rakibi olan Volkswagen AG’yi geride bıraktı.