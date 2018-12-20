Carlos Ghosn yılbaşından sonra serbest kalabilir

Tokyo mahkemesi Nissan yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn'un tutukluluk halini uzatmamaya karar verdi ve Ghosn'un gözaltına alınması talebini reddetti. Ghosn ve diğer Nissan yöneticisi Greg Kelly 19 Kasım'da hesaplarına 5 yıllık periyotta 44 milyon dolar geçirmekten dolayı suçlanmışlardı...

Tokyo'daki yerel mahkeme Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının üst yöneticisi Carlos Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması için savcılık tarafından yapılan başvuruyu reddetti. Financial Times'ın haberine göre Ghosn yılbaşından önce kefaletle serbest bırakılabilir.

19 Kasım'dan beri gözaltında olan Ghosn'ın 5 yıllık zamanda şirkete 44 milyon dolarlık parayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Aynı suçun son üç yıl boyunca da işlendiği iddiasıyla 10 Aralık’ta yeniden tutuklandı. İkinci iddianameden dolayı 10 günlük tutukluluk süresi bugün sona eriyor.

Otomobil üreticisi tarafından yapılan bir başka soruşturma da yöneticinin kendi giderleri için şirket fonlarını kullandığını iddia etmişti. Japon avukatlar Ghosn ve Kelly’nin davasıyla alakalı konuşmak için henüz erken dediler. Yasal olarak savunmasını bilen birine göre Ghosn hâlâ masumiyetini koruyor.

Mahkeme kararının ardından, Tokyo Bölge Savcılık Bürosu başsavcısı Shin Kukimoto, “uygun tedbirler alınacaktır” açıklamasını yaptı. Nissan’dan gelen açıklamada “Tokyo Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan kararların kendi soruşturmalarına ve Nissan tarafından sağlanan bilgilere dayalı olduğu yönünde.

Greg Kelly’nin eşi Donna Dee Kelly’nin yayınladığı video ise mahkemenin kararında etkili olduğu söyleniyor. Kelly, kocasının sağlık endişelerine rağmen başka bir Nissan yöneticisi tarafından Japonya’ya gitmesi için özendirildiğini ve bu yüzden Saikawa ile şirket içi güç mücadelesine girdiğini söyledi. Ayrıca, Greg ve Ghosn’un yasayı çiğnemediğine inandığını söyledi.