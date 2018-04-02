Castrol Ford Team Türkiye 2018 yılında WRC’de…

Geçtiğimiz yıl rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ülkemize kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye 2018 sezonu itibarıyla dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

2017 sezonunda Portekiz'in Atlas Okyanusu'nda yer alan Azor adalarından Güney Kıbrıs'a kadar geniş bir coğrafyada 8 farklı ülkeyi kapsayan ve oldukça zorlu parkurların yer aldığı Avrupa Ralli Şampiyonası'nı güçlü Alman ve Çek rakiplerinin önünde bitirerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye, 2018 sezonu ile birlikte yeni hedeflere yelken açıyor.

2018 sezonunda WRC-Dünya Ralli Şampiyonası'nda Junior (Gençler) ve WRC2 kategorilerinde yarışmaya hazırlanan Castrol Ford Team Türkiye 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yeni nesil genç pilotlarını ralli sporuna kazandırma misyonunu üstlenmiş durumda.

Castrol Ford Team Türkiye'yi WRC2 kategorisinde Murat Bostancı-Onur Vatansever, 28 yaş sınırı bulunan Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi temsil edecek.05-08 Nisan tarihlerinde Fransa'da yapılacak Tour De Course Corsica Rallisi'nde sezonu açacak olan Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi Ford'un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4×2 Fiesta R2T ile mücade edecek.

Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisinin yer alacağı WRC2 şampiyonası Dünya Ralli Şampiyonasında katılımın ve rekabetin en yüksek olduğu şampiyona. 17-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Portekiz Rallisi ile sezonu açacak olan ikili yine ödüllü EcoBoost motora sahip 4×4 Fiesta R5 ile mücade edecek.