Castrol ve Bosch’tan iş birliği

Castrol ile Türkiye’nin en geniş özel servis ağına sahip markalarından biri olan Bosch, imzalanan anlaşma ile 3 yıllık bir iş birliğine başladı. Avrupa’da 2013 yılından bu yana birlikte faaliyet gösteren iki dev marka, Avrupa’nın ardından Türkiye’de de güçlerini birleştirmiş oldu.

İki markanın yaptığı anlaşma kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 200'e yakın Bosch Car Service noktasında tercih edilen yağ markası Castrol oldu. Bu birliktelik, Bosch Car Service noktalarında “Bosch'un tercihi Castrol” ibaresi ile tüketiciye ulaşacak.

Castrol ve Bosch arasında 30 Ekim'de düzenlenen imza törenine Castrol Türkiye, Orta Asya ve Ukrayna (TUCA) Direktörü Aslı Yetkin Karagül ve Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Orta Doğu Bölge Direktörü Kıvanç Arman katıldı.

İmza törenindeki konuşmasında Castrol ve Bosch'un sektörlerindeki liderliklerine vurgu yapan Castrol TUCA Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “Otomotiv yağları pazarında lider yağ üreticisi olarak, ülkemizde ve dünyadaki önde gelen paydaşlarla önemli iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bosch ile olan bu ortak çalışmamız da her iki marka için geleceğe dönük önemli yatırımlardan bir tanesi. Her iki firma da dünya çapında kendi alanının en güçlü markaları arasında yer alıyor. Bununla birlikte performans, kalite, güven ve sürdürülebilirlik gibi tüm süreçlerine dahil ettiği ve önemsediği konularda da birebir örtüşen iki firma olma özelliğine sahip. Bu doğrultuda Castrol ve Bosch'un bu ortaklığı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de uzun yıllar devam edebilecek bir birliktelik olarak dikkat çekiyor. Castrol olarak biz, her zaman en iyi hizmet ve kaliteyi müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin en geniş servis ağına sahip markalarından biri olan Bosch ile birlikte hedeflediğimiz noktalara gelebileceğimize ve ilerleyen süreçte bunu daha da üst seviyeye taşıyabileceğimize inanıyorum” dedi.



Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Orta Doğu Bölge Direktörü Kıvanç Arman, yaklaşık 15 bin üyesiyle dünyanın en büyük bağımsız araç bakım ve onarım servis zinciri olan Bosch Car Service'lerin Türkiye geneline yayıldığını vurgulayarak, “Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 58 ilde, toplam 198 servis noktası bulunuyor. 2020 yılına kadar Türkiye'nin 70 ilinde 300 servis noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte öncelikli bir diğer amacımız da servis organizasyonumuzu hem ticari hem de binek araçlarda genişletmek ve hizmet kalitesini daha da iyileştirmektir. Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol ile Avrupa'daki iş birliğimizi Türkiye'ye de taşımış olmayı, bu hedef doğrultusunda önemli bir destek noktası olarak değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin servis noktalarımızdaki hizmet ve ürün kalitesinin yükselmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.