Cenevre Otomobil Fuarı’na Pirelli damgası!

Cenevre Otomobil Fuarı'nda toplamda sergilenen süper otomobillerin yüzde 60’ı Pirelli P Zero lastiklerle boy gösterdi.

Pirelli'nin farklı otomobiller için homologasyonlarının 2.700'ü aşması dikkat çekici bir durum. Pirelli Aston Martin, Bentley, Ferrari ve Porsche gibi markaların tedarikçisi konumunda bulunuyor. Pirelli ile yüzde 100 tedarik anlaşması bulunan Maserati, Lamborghini, McLaren ve Pagani gibi markalar lastikleri üzerinde yer alan onlara özel işaretle ayırt edilebiliyorlar.

Diğer yandan Pirelli, premium lastikler kategorisinde Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes Jaguar ve Land Rover gibi şirketlerle de öne çıkıyor.

Prestijli ve premium otomobillerin tasarımları, her otomobilin performansını ve dinamik niteliklerini öne çıkarmak amacıyla araç üreticisiyle lastik üreticisi arasında yakın iş birliği gerektiriyor.

Bu trendin başını çeken Pirelli, bu sektörlerdeki otomobil üreticilerinin çoğunun tercih edilen lastik ortağı olmaya devam ediyor. P Zero, Scorpion veya Cinturato ürün grubu olsun, her üretici için özel işaretli lastiklere sahip olmanın önemi zaten en iyi bilen markalardan biri.

Pirelli'nin mükemmel uyum stratejisi adıyla geliştirdiği lastikleri, standart lastiklere kıyasla sırt deseni, hamur ve iç yapısı gibi tasarım özellikleriyle farklılaşıyor.

Pirelli'nin kişiselleştirme stratejisinin bir parçası olan Color Edition, fuarın en arzu edilen otomobillerinden bazılarında sergilenirken 2018 yılında satışa sunulacak Cyber Car uygulamasında da kendini gösteriyor.